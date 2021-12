El Gobierno nacional le pagó este miércoles al Fondo Monetario Internacional los casi U$s 1.900 millones correspondientes al segundo vencimiento de capital del multimillonario programa Stand By que firmó Mauricio Macri en 2018. Ocurrió después de que la Justicia rechazara este martes una medida cautelar, presentada por el director del Banco Nación y otros dirigentes, que buscaba impedir esta y las futuras cancelaciones al organismo mientras se investigue la legitimidad de la deuda.

“Ya está todo formalizado y pagado sin problemas”, le confirmó una fuente oficial a Ámbito. En otro despacho, explicaron que se trató de “un débito automático” que se ejecutó en la apertura de la jornada bancaria en Nueva York.

Fue el último vencimiento de 2021. Con este pago, el Gobierno completó giros al organismo por cerca de U$s 5.200 millones a lo largo del año entre capital e intereses. En concepto de amortización de capital, se canceló un total de casi U$s 3.800 millones en septiembre y diciembre, un monto que Martín Guzmán aspira a que sea reintegrado para apuntalar las reservas, como parte del acuerdo en negociación para refinanciar los U$s 45.000 millones contraídos por la gestión de Cambiemos.

En un contexto de escasez de reservas, el Gobierno decidió realizar el pago de diciembre como gesto al organismo de la vocación oficial de alcanzar un pronto acuerdo a pesar de que parece estirarse la negociación con un Fondo que reclama un ajuste más acelerado de las cuentas públicas.

Reservas y DEG

Producto de esta cancelación y otros factores, las tenencias internacionales brutas del Banco Central cayeron este miércoles U$s 1.956 millones y terminaron la rueda en U$s 39.153 millones, el nivel más bajo desde el 4 de febrero e incluso U$s 234 millones por debajo del cierre de 2020. Eso sucedió a pesar de que la cosecha récord y el cepo cambiario le permitieron al BCRA acumular compras netas de divisas a lo largo del año por más de U$s 5.100 millones en el mercado oficial. La diferencia se fue principalmente en pagos de deuda (pública y privada) e intervenciones en el mercado de bonos para contener la brecha cambiaria.

El nivel de reservas es uno de los focos de atención de cara a un verano que será desafiante en materia cambiaria y en el que habrá más vencimientos de deuda en moneda extranjera. Es por eso que, dentro del oficialismo, Miguel Pesce es uno de los que más premura plantea para la firma de un nuevo programa con el Fondo Monetario que postergue los compromisos.

En enero expiran más de U$s 1.700 millones (más de U$s 700 millones con el Fondo) y en el primer trimestre, unos U$s 6.700 millones (U$s 3.900 millones con el FMI). Sin embargo, los futuros compromisos con el organismo multilateral, que en 2022 totalizan la inafrontable suma de U$s 19.000 millones, están sujetos a la estrategia de negociación que mantenga el Ejecutivo en los próximos meses y al eventual acuerdo.

Con todo, el vencimiento del miércoles, al igual que los dos previos, se saldó con los derechos especiales de giro (DEG) que el propio organismo distribuyó entre sus miembros en agosto para ayudar paliar los efectos de la pandemia. En el caso de Argentina, en función de su cuota, le correspondieron U$s 4.326 millones. Como anunció Cristina Fernández de Kirchner meses atrás, el oficialismo definió en su momento no utilizarlos para financiar más gasto Covid y volcarlos a cancelar los compromisos de este año con el Fondo mientras continuaba la negociación.

¿Quedan más DEG en las reservas? Pocos, pero quedan. En Economía no precisaron cuántos, aunque señalaron que llegan hasta enero. Según cálculos de Equilibra en base a datos oficiales, ahora quedarían 492 millones de DEG (unos U$s 688 millones al tipo de cambio actual). “No llegan a cubrir el 100% del vencimiento de enero con el FMI, pero casi”, le dijo Lorena Giorgio, la economista jefa de la consultora, a este diario. Es que para el próximo mes el cronograma de pagos del préstamo contraído por Macri estipula un compromiso de capital por 513 millones de DEG (unos U$s 717 millones). Es decir que, en caso de abonarlo, el Tesoro debería apelar a otras divisas del BCRA.

Aún no está claro si el Gobierno seguirá volcando reservas a pagos al organismo en caso de que la negociación continúe en marcha. Fuentes oficiales consultadas por Ámbito evitaron confirmar cuál será la decisión, aunque no descartaron que se vaya a cancelar el vencimiento de enero.

