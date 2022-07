El canciller Santiago Cafiero mantuvo este jueves una reunión con el Alto Representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la Unión Europea (UE), Josep Borrell Fontelles, con quien, entre otros temas, dialogó en torno a la posibilidad de potenciar el diálogo entre la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y el bloque europeo.

Durante el encuentro, que tuvo lugar en los márgenes del Encuentro de Ministros de Relaciones Exteriores del G-20, que se desarrolla en Bali, Indonesia, los funcionarios revisaron los principales temas de interés común tanto bilaterales como multilaterales y se conversó sobre posibilidades de profundizar los «excelentes vínculos de cooperación existentes», informó la Cancillería argentina en un comunicado.

Cafiero y Borrell abordaron, adicionalmente, temas regionales: evaluaron las posibilidades de reforzar el diálogo birregional entre la Celac y la Unión Europea, «visibilizando la capacidad de concertar y coordinar posiciones a nivel regional, y de impulsar con mayor firmeza los intereses regionales en su relación con la Unión Europea y sus propios estados miembros», indica el documento oficial.

En ese contexto, y en función del ejercicio de la Argentina al frente de la Presidencia Pro Tempore de Celac, Cafiero invitó a Borrell a participar de la tercera reunión de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores Celac-UE, prevista para el 27 de octubre, en Buenos Aires.

El encuentro que mantuvo con el titular del Palacio San Martín en Bali fue destacado por el Borrell Fontelles, en su cuenta de Twitter.

«Con el Canciller de Argentina @SantiagoCafiero @g20org FMM, hemos hablado sobre próxima Ministerial UE-Celac, importancia acuerdo Mercosur, e impacto global devastador de guerra de Rusia contra Ucrania», escribió en la red social el jefe de la diplomacia comunitaria sobre la reunión.

Y agregó estar junto a Cafiero «comprometidos con la profundización de la relación bilateral y en la modernización del acuerdo».

«La Celac y la UE coinciden en la relevancia de renovar su asociación estratégica, basada en vínculos históricos, culturales y humanos, y reforzar nuestro diálogo birregional para que nuestras relaciones alcancen todo su potencial», destaca el comunicado del Palacio San Martín.

La Unión Europea, como bloque, es el tercer socio comercial de la Argentina y el principal inversor externo en el país.

Según datos oficiales, durante el 2021 el superávit comercial fue de U$S 549,6 millones, con exportaciones que alcanzaron los U$S 9.890,5 millones (un incremento de 48,1% respecto de 2020), mientras las importaciones representaron U$S 9.310,9 millones (41,3% más con respecto de 2020).

Argentina y la UE comparten, además, una amplia agenda de cooperación en diversos campos que incluyen, entre tantos otros, ciencia y tecnología, género, derechos humanos, educación, cultura, energía, digitalización y biotecnología.

En la reunión -según indica la información oficial- Cafiero también hizo alusión a dos temas que Argentina viene planteando en los diferentes foros en los que participa.

En ese sentido, el canciller planteó «la necesidad imperiosa de mejorar el funcionamiento de la arquitectura financiera internacional incluyendo las pautas para asignación general de Derechos Especiales de Giro (DEG) del FMI».

Además, y como lo viene solicitando la Argentina en foros internacionales, el canciller expuso la necesidad de que el organismo que preside Kristalina Georgieva «lleve a cabo una revisión de su política de sobrecargos», una posición que no solo expresa el caso argentino sino también el de los países de renta media que están en una situación similar.

Del encuentro bilateral también formaron parte la secretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Cecilia Todesca Bocco, y la jefa de Gabinete de Cancillería, Luciana Tito.

Fuente: Télam