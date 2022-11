Los empresarios expresaron su apoyo al lanzamiento del programa ‘Precios Justos’ que anunció este viernes el ministro de Economía, Sergio Massa.

Los ejecutivos que estuvieron presentes en el acto, junto con el secretario de Comercio, Matías Tombolini, y los sindicalistas Héctor Daer (CGT), Héctor Morcillo (Alimentación) y Carlos Pérez (Comercio), fueron Alfredo Coto, Marcelo Siano de Arcor, Augusto Torres Campell de Molinos, Walter López de Queruclor, Francisco De Narváez de Chango Mas, Daniel Funes de Rioja de la Copal-UIA, Lucas Menoyo de la cadena homónima y Víctor Fera de Maxiconsumo.

De Narváez señaló que «este es un momento para que todos pongamos el hombro y lo mejor de cada uno. Por eso estamos hoy acá».

«Estamos ante un entorno complejo (eso no hay duda), pero hay voluntad y decisión de salir adelante», señaló el empresario.

«En ese sentido, cada uno de nosotros tiene la obligación no solo de buscar opciones y alternativas de forma individual (al interior de sus compañías), sino también en conjunto con otros actores de la economía y con el Estado, para asegurar el acceso a productos básicos y precios de referencia claros», afirmó.

«Puntualmente, este acuerdo que congela el precio de una canasta de 1.700 referencias y define una pauta de aumento fija (del 4% mensual) para el resto de los productos, no solo es una respuesta a este desafío, sino que -a su vez- brinda una mayor previsibilidad y referencia de precios a los consumidores», detalló De Narváez.

«En el pasado, toda iniciativa en este sentido (como Precios Cuidados, por ejemplo) ha tenido en nosotros un aliado y este compromiso no es la excepción», concluyó.

Los mayoristas, adentro

Por su parte, Víctor Fera señaló a Infobae: «Es la primera vez que los mayoristas vamos a participar de un programa de estas características, antes era Precios Cuidados pero nunca nos integramos, ahora en cambio sí. Lo vamos hacer con gran predisposición y lo vamos a respetar. Eso sí, la mercadería tiene que llegar a los precios acordados».

«A diferencia de planes anteriores, esta vez puede funcionar porque es un programa más amplio, antes estaba dirigido a una elite de la población, la que compraba en supermercados».

Por supuesto, aclaró, «va a depender de los márgenes de utilidad y la escala de los fabricantes pero la idea es hacer un esfuerzo para poder bajar más los precios para que los pequeños comercios también puedan tener los valores acordados».

En tanto, Daniel Funes de Rioja expresó: «Si la Argentina no arregla su economía, está claro que cualquier medida anti inflacionaria es muy limitada, porque hay impacto en los costos, nacionales e internacionales, que tiene que ver con la logística, el combustible, que en el caso de los alimentos van de 15% al 30 por ciento».

«Esto no es un congelamiento, son precios acordados, con una negociación que es empresa por empresa y en la que hay que ver a qué variable quedan sujetos para ser sustentables en el corto plazo», señaló.

«Necesitamos consumidores y sabemos las restricciones, pero en la medida que resulte de un acuerdo a corto plazo y acompañado de medidas macro estaría bien perfilado», indicó el titular de la Copal.

Las claves del programa

Massa señaló: «A las empresas que no participan le decimos que van a perder mercado. Cada una de las responsabilidades que el equipo económico asumió para dar acceso al mercado libre de cambios está el compromiso del Gobierno y de cada uno de los funcionarios de cumplirlo», manifestó.

«En la cadena de producción es clave que tengamos el apoyo que las empresas asumieron un compromiso que los ciudadanos van a poder fiscalizar. Sabemos que requiere que nuestros trabajadores tengan un mecanismo de trabajo coordinado», agregó.

«La semana que viene serán 2.000 productos que mantendrán su precios, cuando se termine de cerrar el esquema. En el resto de los 30.000 producen no pueden aumentar más del 4% y hay un compromiso de las cadenas de supermercados y los mayoristas de rechazarle a las empresas que violen el acuerdo las listas de precios. Nos da garantía a todos. Nos da garantía al Estado de recorrer un sendero a la baja. El programa resuelve uno de los problemas que tenemos en materia inflacionario», enfatizó.

Por otro lado, destacó que la inflación se baja con una política fiscal ordenada, no financiarse con emisión y acumulación de reservas además del programa de precios. Y anticipó que la semana que viene se trabajará en acuerdos para mantener precios de insumos de cadena productiva.

«Los mejores momento de la Argentina fueron cuando hubo superávit fiscal, comercial, acumulación de reservas, programas de desarrollo con inclusión. Este programa cierra si la gente está adentro. Nosotros podemos hacer un esfuerzo, los empresarios pueden hacer un esfuerzo, nuestros trabajadores hacen un esfuerzo; pero el esfuerzo más grande lo hacen millones de argentinos que esperan un camino que no es magia de bajar la inflación con convicción y con un programa de trabajo», agregó.

En tanto, Tombolini destacó que la hoja de ruta es operar sobre las expectativas de inflación. «Precios Justos representa una oportunidad. Tenemos claro garantizar orden en los precios, previsibilidad, abastecimiento, cuidar los dólares y evitar los abusos. Tiene que ver con parte de la identidad de este programa», manifestó.

Y destacó que a las empresas que participen en el programa se garantiza acceso a insumos importados para que no haya quiebre de stock. También advirtió que la decisión de que los aumentos del resto de los productos no superen el 4% mensual tiene que ver con análisis de costos que realizó la Secretaría y que no fue un número «caprichoso».

Fuente: Infobae