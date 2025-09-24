Hugo Humeniuk, intendente de Concepción de la Sierra, sorprendió este miércoles al sumarse a la protesta yerbatera frente al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) en Posadas. Aunque su municipio se alineó con el gobierno nacional y él mismo se reconoce afín a Javier Milei, el dirigente de Juntos por el Cambio no dudó en lanzar duras críticas:

«Con el gobierno estamos desilusionados con el tratamiento de las economías regionales. No recibimos absolutamente ningún beneficio», disparó.

Productor yerbatero y comerciante, Humeniuk explicó que lo llevó hasta el INYM la preocupación por la falta de funcionamiento del organismo y por la situación crítica de los productores. «Hay un desbalance de fuerzas bastante acentuado. El gobierno nacional debería mirar a las economías regionales», insistió.

El intendente relató que sus gestiones en Buenos Aires quedaron en la nada: «Pedí un camión compactador, pero el pago nunca llega. Así estamos todos los municipios». Y, consultado sobre qué beneficios tuvo por apoyar al gobierno nacional, fue tajante: «Absolutamente ninguno».

La contradicción quedó expuesta también en el plano político: «La gente está decepcionada, pero me dicen que era necesario, que había que hacer esto para que reviente todo y empezar de nuevo. La sociedad está descreída de los políticos», reconoció.

Pese a la dureza de sus palabras, Humeniuk aseguró que no pierde la esperanza: «Valoro la estabilidad económica que se logró, porque permite proyectar. De mi parte, todavía hay esperanza».

Mientras tanto, en su pueblo, la demanda es clara: obras que no llegan. «A mí me reclaman, pero no se están haciendo en ningún lado. Lo que sí garantizo es un municipio abierto a la gente, donde se los recibe y se los escucha. Antes no era así», cerró.