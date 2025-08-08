La 5º fecha se disputará el 16 y 17 de agosto en el kartódromo Mariano Olexyn de Apóstoles, el escenario que reúne a los fanáticos del karting de Misiones y la región.

Durante la 4º fecha disputada en julio, 140 pilotos participaron de la competencia y cientos de personas se reunieron para mirar la carrera y alentar a los pilotos. La jornada estuvo llena de adrenalina en este evento que combina deporte, turismo y tradición fierrera.

Durante esta 4º fecha, el presidente del Autoclub de Apóstoles, Julio Klekailo, recibió formalmente de manos de la intendenta María Eugenia Safrán el terreno donde funciona su circuito. En este emotivo acto, que contó con la presencia del presidente de la Cámara de Representantes y piloto Oscar Herrera Ahuad, también se homenajeó al recordado Mariano Olexyn en la persona de su hijo Héctor.