Daniela Weber (24) y Luana Ledesma (25) son dos jóvenes decididas. «Queremos generarnos nuestros propios ingresos», coincidieron las amigas que se conocieron en la Facultad de Derecho. Con ese firme objetivo emprendieron la venta de pastas caseras con masa de verdura. Todo inició en una cocina de la casa de una de ellas, hace exactamente un año, hoy tienen un local, una cartera de clientes, personal y muchas proyecciones.

Son las propietarias de Código Pasta, un emprendimiento que marca su diferencia con otros del mismo rubro con detalles que lo hacen único: no usan conservantes en ninguno de sus productos, son absolutamente artesanales, todo el complemento (bolsas, cajas, etiquetas) son biodegradables y emplean a mujeres jóvenes estudiantes, con ganas de aprender, sin necesidad de un currículum meritorio.

El nombre surgió de la unión de la formación que tienen las amigas (estudiantes de Derecho) y la pasión de ambas: la cocina. «Nace el 10 de septiembre del 2020 en una incertidumbre mundial. Afectadas también en lo personal, nos llevó a apostar a algo diferente para encontrar un nuevo rumbo y que sea un desafío en el cual volcar todas nuestras energías», contó Luana sobre los inicios.

«Buscamos romper los esquemas y ofrecer algo diferente al posadeño, que sea saludable y sustentable. Usamos mucha verdura en la masa y eso reduce el índice glucémico y la torna más saludable que las tradicionales», detalló Daniela.

Al tener esta característica la elaboración sin dudas es más laboriosa, lleva más tiempo y además, al no tener conservantes tienen que hacerlas en el día. «Tratamos de no tenerlas muchos días en la heladera porque baja la calidad del producto y eso es lo que no queremos», destacaron.

Ambas, aunque se definen muy diferentes, tienen mucho en común y es la capacidad de trabajo, pasión y objetivos claros. Tal vez la clave para lograr el éxito en lo que sea que se realice. Las jóvenes trabajan unas 12 horas al día, y hasta más. Llevan sus números y la organización de todo lo que implica el negocio.

«Si bien son muchas horas de dedicación y a la vez más riesgos, ya que al no usar colorantes, ni conservantes la masa es más húmeda y dura menos, vimos que la gente aceptó nuestra propuesta y eso nos motivó más y nos enfocamos en nuestro objetivo. Nunca supimos cómo era vender un producto, trabajar con proveedores, pero vamos aprendiendo y estamos enfocadas», manifestaron las jóvenes que no tienen horarios para trabajar en su negocio. A las 5 de la mañana son quienes buscan las verduras del Mercado Concentrador de Posadas.

Otra de las características de Código Pasta es que se propusieron emplear a jóvenes sin experiencia. «Es la situación en las que nos encontrábamos nosotras muchas veces que fuimos a buscar trabajo y se hacía muy complicado conseguirlo. Por eso queremos que sean jóvenes estudiantes con ganas de aprender. Apostamos y las motivamos a que sigan luchando por sus sueños y lo que desean lograr».

Las chicas usan todos los productos biodegradables. Tanto las bolsas, como los frascos donde van las salsas que ellas mismas elaboran, son frascos de vidrios reciclados y esterilizados también por ellas.

«Nuestra apuesta nos permitió ver que todo se puede lograr, todo depende del enfoque que le demos. Cosas buenas y malas hay en todo momento, lo único importante es enfocarnos en lo bueno y seguir para adelante», reflexionaron las emprendedoras.

«Ofrecemos un producto de buena calidad y queremos que se animen a probar las pastas. Todo es casero y queremos que en cada pasta puedan encontrarse con una receta de mamá, de la abuela. Es un producto hecho con mucha dedicación y amor», enfatizaron.

El local está ubicado en calle Líbano N° 2614, casi avenida Mitre.