El candidato de Vamos Corrientes, Juan Pablo Valdés, se impone con el 52.61% de los votos en las elecciones a gobernador de Corrientes –con el 11,22% de las mesas escrutadas–. En segundo lugar, queda el candidato de Limpiar Corrientes, Martín Ascúa, quien cosecha el 20.1% de los sufragios.

El tercer puesto es para Ricardo Colombi, de Encuentro por Corrientes, que acumula el 17.27% de los votos. El candidato libertario, Lisandro Almirón, queda en cuarto lugar, con solo el 8.24% de los sufragios.

Corrientes celebró este domingo las elecciones 2025 para definir al sucesor del gobernador Gustavo Valdés. El proceso electoral se desarrolló sin mayores complicaciones, desde las 8.00 hasta las 18.00 en los 373 centros de votación habilitados. Las siete alianzas que buscaron el máximo cargo provincial fueron:

Vamos Corrientes: Juan Pablo Valdés – Néstor Braillard Poccard.

La Libertad Avanza: Lisandro Almirón – Evelyn Karsten.

Encuentro por Corrientes– ECO: Ricardo Horacio Colombi – Martín Barrionuevo.

Limpiar Corrientes: Martín Ascúa – César Lezcano.

Cambiá Corrientes: Sonia López – Raúl Dal Lago.

Partido De la Esperanza: Adriana Vega – Andrés Barboza.

Partido Ahora: Carlos Romero – Ana Casaro Quiñones.

La Junta Electoral de la Provincia informó que el escrutinio provisorio iba a estar disponible en su sitio web oficial a partir de las 21:00, pero los primeros resultados llegaron recién pasadas las 22.00. El conteo definitivo comenzará el martes 2 de septiembre a las 18:00 en la Legislatura Provincial.