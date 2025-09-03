La Asociación Posadeña de Estudiantes Secundarios (APES) confirmó que la segunda prueba piloto de la Estudiantina 2025 se llevará a cabo el próximo sábado 6 de septiembre, tras la suspensión del fin de semana pasado a raíz del temporal de lluvia y granizo que azotó la capital misionera.

Desde la organización destacaron que la nueva fecha mantiene el mismo cronograma previsto originalmente, por lo que los horarios, el orden de los colegios y la dinámica de la jornada no sufrirán modificaciones.

La suspensión inicial se debió a las condiciones climáticas adversas registradas en Posadas, que impidieron garantizar la seguridad de los estudiantes y del público presente. Con esta reprogramación, APES busca asegurar que los jóvenes puedan vivir plenamente una de las instancias clave de la fiesta estudiantil.

La Estudiantina es uno de los eventos culturales y juveniles más importantes de la ciudad, y cada año convoca a miles de estudiantes, familias y vecinos. La segunda prueba piloto es fundamental para ajustar detalles antes de las noches de desfile oficiales, que se esperan con gran expectativa en la comunidad.