El presidente del Concejo Deliberante de Posadas, Jair Dib, destacó el crecimiento de la participación ciudadana a través de los distintos espacios de diálogo que promueve el organismo. Entre ellos se encuentran los Parlamentos Estudiantil, de la Mujer y del Adulto Mayor, así como las sesiones en los barrios, implementadas durante su gestión.

“Tenemos una gran convocatoria de todos los sectores. Esto es destacable: los vecinos proponen, participan y comparten sus ideas”, señaló Dib, resaltando la importancia de abrir el Concejo a la comunidad.

En cuanto a la percepción general de apatía hacia la política, Dib reflexionó: “Creo que, en la medida en que se les da respuestas y los vecinos ven que desde la política pueden encontrar herramientas para mejorar y transformar su realidad, acompañan. Y esto es justamente lo que venimos haciendo”.

Los parlamentos funcionan como instancias de participación específicas:

El Parlamento Estudiantil permite a jóvenes debatir sobre políticas educativas y temas de interés para la comunidad escolar.

El Parlamento de la Mujer busca promover la equidad de género y escuchar propuestas relacionadas con derechos, inclusión y participación femenina en la política.

El Parlamento del Adulto Mayor genera un espacio de diálogo sobre las necesidades de las personas mayores, seguridad social, salud y bienestar.

Las sesiones en los barrios acercan el Concejo a los vecinos, permitiendo debatir proyectos y escuchar inquietudes directamente en la comunidad.

“Desde el gobierno provincial y nuestro proyecto político, también se aplica este mismo principio: el intendente, el gobernador y figuras como el candidato Oscar Herrera recorren la ciudad y llevan respuestas concretas a la ciudadanía”, concluyó Dib.

