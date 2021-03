Hace muchos años que Antonella Piedrabuena (32) decidió hacerse ver y oír. A su vez ser en parte la voz de sus pares. Entre las banderas que levantó fue marcar que no se cumplía el cupo laboral trans. Hoy es la primera en ocupar un espacio en la administración pública de la provincia de Misiones. “Desde este espacio voy a trabajar en cuestiones de género, de inclusión y para mejorar la calidad de vida de mis compañeras”, expresó.

Por decreto presidencial, el 3 de septiembre del 2020 entró en vigencia el cupo laboral trans en el sector público nacional, que tendría que garantizar un mínimo del 1% de la totalidad de cargos y contratos para personas travestis, transexuales y transgénero. Hoy Misiones marca un paso importante en este sentido. Antonella ingresó oficialmente a la administración pública este lunes 22 de marzo, fecha que sin dudas quedará marcada en su historia.

La joven forma parte de la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgénero de Argentina de la provincia (ATTTA), y desde ese espacio siempre buscó mostrar la realidad de sus compañeras, quienes, al no poder contar con una fuente laboral, “son empujadas a ejercer la prostitución”, expresó en una charla con ENFOQUE.

“Hoy tiene que ser un antes y un después para todas nosotras y saber que, con capacidad, constancia, con apoyo, se puede lograr cualquier cosa. Se puede conseguir trabajo”, manifestó y agregó que será la primera de muchas, ya que espera que esto sea una puerta de entrada para sus pares y la posibilidad de poder trabajar como cualquier persona que se prepara para ello.

Multifacética y siempre activa, la joven se recibió de Diseñadora de Interiores en 2013, además es Estilista y desde entonces pasó años presentando currículum, hasta que consiguió trabajo en un estudio de arquitectura, luego en una peluquería y en poco tiempo logró tener su propia negocio.

“Yo siempre trabajé, pero no todas tienen la posibilidad y así terminamos empujadas a la prostitución. Nos rechazan de tantos lugares que terminamos así. Yo decidí que no quería eso para mí, por eso trabajé siempre, me capacité y quiero formar parte del cambio, quiero marcar historia”, enfatizó la joven, quien hoy inicia una nueva etapa en su vida y logró dar un gran paso para lograr su objetivo: igualdad de derechos.