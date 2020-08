Antonella Coletti es Licenciada en Psicología. Tiene una historia reciente construida en el Sistema Provincial de Teleducación y Desarrollo (SIPTED), pero desde el 10 de diciembre pasado está al frente de la institución, como Directora General. Y el debut en el cargo llegó con la pandemia por el coronavirus, con el desafío que implica seguir luchando a favor de la terminalidad de estudios, pero en medio de la cuarentena y con los medios virtuales como herramientas preponderantes.

“Vengo del ámbito privado. Me sumé para colaborar con Yamila Ruiz, hoy diputada provincial. Siempre me interesó la Tecnología Educativa. De hecho estoy haciendo una maestría de esa temática. En el SIPTED empecé en ese departamento, el de Tecnología Educativa, que comenzó a trabajar en el tema de las aulas virtuales. Lo primero que hice es dar mi visión desde lo psicológico sobre los promotores educativos. Estudié a distancia, por eso entiendo a nuestros estudiantes”, reseñó sobre su carrera, en una entrevista con ENFOQUE.

Coletti indicó que “en pandemia lo que hicimos fue permitir que los que deseaban comenzar o seguir sus estudios primarios y secundarios, lo hicieran a través de las aulas virtuales, sin la entrega de documentación. Pese a que la inscripción aún no está formalizada, ya se les habilita. En el caso de la primaria, pueden acceder al cuadernillo de nivelación. Y en secundaria, el primer módulo que es ‘Introducción al aprendizaje autónomo’”.

“Pueden contactarse a nuestro número de WhatsApp al 3764670606. Allí solicitan la matriculación a nuestras aulas virtuales y pueden comenzar a mirar el material y a realizar las actividades, mientras esperan para conseguir la documentación”, agregó para informar a los interesados.

La directora del SIPTED apuntó que “hay gente que había abandonado y ahora retomó. Desde Tecnología Educativa me comentaron que tuvieron 1.800 solicitudes de matriculación en dos meses”.

“Ahora estamos capacitando a los asistentes educativos en aulas virtuales y educación a distancia. Para que tengan las herramientas necesarias. Las plataformas estaban listas desde hace años, eso nos dejó mejor preparados para afrontar la situación”, aseguró con orgullo.

Coordinadores y asistentes, roles clave

Coletti dijo que es clave en el trabajo que realizan el rol de los coordinadores zonales: “Este 2020 incluso sumamos tres. Ellos son los referentes que se encargan de supervisar y dar respuestas a los asistentes. La intención es que no se centralice todo en Posadas. Se trata de docentes, que también aportan en lo pedagógico”.

Apuntó que hay “266 asistentes educativos en la provincia. La zona Eldorado tenía 40 núcleos educativos, desde Delicia hasta Pozo Azul. Ahora se le sacó Montecarlo, que tiene zona propia.La idea es encontrar la manera de que los responsables zonales puedan trabajar de forma articulada con los asistentes”.

Reconoció que “empezamos a trabajar con los promotores educativos, porque nos encontramos en nuestra base de datos que hay 40 mil inscriptos, pero que muchos habían dejado. La idea fue salir a terreno para ver qué estaba pasando, si había fallas en nuestro sistema”.

“También analizamos nuestra manera de comunicar, la forma de abordar en terreno, porque participamos en distintos operativos con otras instituciones y eso es muy importante. Hay renuencia en admitir que no se terminó la primaria o la secundaria. Cambiamos las formas de preguntar para un mejor abordaje. Incorporamos el número de WhatsApp institucional, porque no se animaban a preguntar todo de manera presencial, pero sí telefónicamente. Notamos que el SIPTED no era una herramienta conocida. Y que ahora está teniendo mucha visibilidad”, admitió.

La funcionaria aseguró que “cuatro horas semanales de consulta para los estudiantes es realmente accesible y tenemos más de 266 núcleos en toda la provincia, donde están los asistentes.En Secundario se comienza con la Introducción al Aprendizaje Autónomo. El estudiante tiene que manejar sus horarios, cuándo rendir. Puede anotarse todo el año y rendir en cualquier momento”.

“El alumno solo debería asistir al núcleo cuando no entienda algo del libro. Además tiene la alternativa virtual, con un docente que despeja las dudas que se tenga. Los núcleos son el soporte físico para esas dudas y para rendir, que está previsto que se haga presencialmente. Pero ahora estamos trabajando en distintas opciones para evaluar a distancia a través de nuestra plataforma educativa. Entendemos que en Misiones es necesaria la semipresencialidad todavía por la pandemia”, confió.

Expansión territorial

Coletti dijo que el desafío es la plena expansión territorial en Misiones. “Aún no estamos en todos los municipios. Nos faltan apenas algunos. Trabajamos con los intendentes para lograrlo. Es una herramienta importante para el joven y el adulto. Los núcleos no solo funcionan en escuelas, sino en otras instituciones y hasta en casas de familia. Hasta los horarios son diferentes, para adaptarse a los alumnos”, señaló.

Recordó que “el margen de edad va entre los 18 y 45 años. Pero el año pasado tuvimos una abuela de 80 años que decidió terminar sus estudios, porque vio que sus nietos lo estaban haciendo. Fue muy emocionante para todos. Esto sucedió en Eldorado. Hay muchos adultos mayores que ingresan a las aulas virtuales”.

Especificó que “tenemos repartidos alumnos en toda la provincia. Contamos con tres sedes, Posadas, Oberá y Eldorado. El año pasado hubo 2.700 egresados, 500 de la zona de Oberá. Trabajamos en conjunto con el Ministerio de Educación y con el Consejo General de Educación. Hay reuniones regulares con ambas instituciones”.

Comentó que aún están trabajando“en la manera informática de tener un control sobre las materias que se rinden. Según nuestro diseño, entre dos y dos años y medio les llevan rendir las materias del secundario. Se pueden rendir hasta tres materias por mes”.

Como novedad interesante, habló del sistema de becas que están gestionando para que los egresados puedan seguir estudiando. “Muchos adultos que sostenían que no iban a poder, lo lograron luego de estudiar en el SIPTED. Y eso les da la fuerza para seguir un poco más. Nuestra idea es darle esa chance de continuar sus estudios, de decirle tenés estas ofertas públicas y también privadas”, afirmó.

En este sentido, ejemplificó que “se firmó convenio con el IPAC, que cedió tres becas del 100% para las carreras que elijan los tres mejores promedios. La Universidad siglo XII y el INCADE se interesaron ahora para becas o descuentos”.

“Muchas veces los estudiantes se interesan por una privada y los costos son enormes. Por eso la importancia de estos convenios”, sentenció, consciente de que el desafío asumido ya excede la simple terminalidad y apunta a sostener a aquellos que buscan un título profesional.