El Sistema Provincial de Teleducación y Desarrollo (SIPTED) contaba con una buena base virtual cuando sobrevino la pandemia del coronavirus. No obstante, su actual directora, la Lic. en Psicología Antonella Coletti, y su equipo decidieron dos acciones concretas: “Por un lado, trabajar en la contención de nuestros estudiantes y docentes, y armar un equipo interdisciplinario, un consejo, conformado por un profesor de educación especial, psicopedagoga, psicóloga, abogada, licenciado en Educación y administrativos para dar respuestas completas a las inquietudes. Y por otro, trabajamos sobre las brechas cognitivas y digitales. Las últimas tienen que ver con el acceso a los dispositivos y las otras cómo usamos esos dispositivos. Notamos que la mayoría entraba a los contenidos a través de los celulares, entonces adaptamos esas versiones, para que acceder fuera lo más práctico posible”.

Ese trabajo marcado por la expansión del Covid-19 vino acompañado por otras novedades, como el rediseño de la marca de la institución. “La marca anterior era un lápiz blanco y negro. Y nosotros actualmente estamos trabajando en tecnología educativa, hace casi cinco años con plataformas digitales, y creíamos que ya el lápiz no alcanzaba para representarnos, sobre todo a la hora de hablar de educación disruptiva, innovadora”, explicó en una entrevista con ENFOQUE.

Detalló que pensaron en una “marca que sea algo abstracto, que nos sirva de acá al futuro. También una abierta, porque como equipo tenemos que estar abiertos a incluir lo que vaya sucediendo, al cambio. Esto porque sabemos que la tecnología es algo que varía constantemente, nunca llegamos a estar al día. Todos los días hay cosas nuevas, innovación. Entonces pensamos poner otros colores, porque el blanco y negro no daba dinamismo. Consideramos que los colores también nos dan cercanía e inclusión”.

“Más allá del cambio de gestión, el contexto en el que estamos trabajando, virtualmente, también era necesario acompañarlo por la nueva imagen, sobre todo para la promoción en medios digitales”, comentó Coletti, quien agregó: “Decidimos presentar la nueva imagen el 19 de octubre (el aniversario fue el 18), de manera virtual. En coincidencia con el cumpleaños del SIPTED”.

El amigo SIPTI

Añadió que “además presentamos a SIPTI, un chat bot multi-plataforma dotado de inteligencia artificial, que surge en este contexto. En nuestra plataforma tenemos 40 mil personas inscriptas y el flujo de consultas es elevado. Antes esas consultas se resolvían desde la presencialidad, en nuestra sede o en los núcleos que tenemos en toda la provincia y ahora se canaliza todo por las redes sociales o WhatsApp. Por eso, decidimos en este asistente virtual. Es un personaje que acompaña a la institución desde hace muchos años”.

“Nuestras actividades están pensadas para jóvenes y adultos que trabajan, que ya tienen planificados sus horarios. Y si consultan los fines de semana o a la noche, tienen que tener una respuesta de parte de la institución”, reconoció.

La directora del SIPTED aclaró que “obviamente esto no reemplaza en absoluto a la presencialidad, pero puede dar una primera respuesta. Como tiene inteligencia artificial, puede seguir aprendiendo”.

“Y queremos agregarle otros servicios educativos, como respuestas sobre palabras del diccionario. O tips que consideramos útiles para la vida académica o laboral. Se trata de los ‘SIPTIPS’. Detectamos que hay muchas consultas sobre cómo escanear documentos por el celular, o para convertir un archivo en PDF. Consideramos que tenemos que tener en cuenta la brecha cognitiva y enseñar también estas cuestiones por más que no sean específicas de ninguna materia. En esto SIPTI puede ayudar con un pequeño video o con una infografía”, detalló.

Educación para la vida cotidiana

Remarcó que “la idea es sumar recursos que tienen que ver con la educación y a la vez sirvan para la vida cotidiana, porque en esta pandemia nos encontramos con que muchos trámites se volcaron a lo virtual”.

“Tenemos 12 coordinaciones en la provincia. El trabajo que hacen coordinadores y asistentes es maravilloso. Sentimos una gran admiración por ellos, por el amor y la pasión que tienen por la institución. El SIPTED es muy particular, no tiene la misma lógica que la escuela. Los alumnos pueden anotarse en cualquier momento del año y el sistema que tenemos es modular. No hacen toda la misma materia, cada uno hace una distinta y una actividad diferente. Cuando están listos para rendir, piden hacerlo y avanzan, en la medida que pueden”, precisó sobre la esencia del Sistema.

Coletti reafirmó que impulsan “el rol activo del estudiante y el respeto por el ritmo de estudio de cada uno de ellos, entendiendo que son alumnos que ya tienen muchas actividades en su vida. Y que coordinadores y docentes se adapten a esto es una gran tarea”.

“Tenemos la premisa de que todo lo que hagamos tenga la intervención de los distintos sectores del SIPTED”, confió la directora.

Finalmente, habló sobre cómo está llegando a su fin este 2020 complejo para los alumnos. “Hay estudiantes que ya están egresando. Es un examen virtual. Trabajan en forma conjunta el asistente educativo, el coordinador y el tutor telemático. Se suma también el equipo interdisciplinario, sobre todo en caso de personas con discapacidad. En 2019, egresaron 1.500 personas y este año no sabemos aún todavía. En estos días están rindiendo 700”.