El ministro de Economía, Luis Caputo, va a poder usufructuando durante el 2025 de los beneficios que le trajo el inesperado buen rendimiento que tuvo el blanqueo de capitales. De hecho, los dólares que aportaron los argentinos pueden resultar una de las claves de la recuperación del crédito y el consumo el año que está por comenzar.

Y es que desde que se puso en marcha el operativo de regularización de activos, los bancos apenas han prestado a las empresas y el público una fracción de los billetes que recibieron a través de las cuentas especiales de regularización de activos (CERA).

Para la mayoría de los analistas, el resultado del blanqueo fue una sorpresa, ya que el Gobierno contabilizó unos U$S 23.000 millones, incluyendo propiedades y cuentas bancarias en el exterior. Pero de ello, U$S 20.000 millones fueron efectivo que salieron de «abajo del colchón» y, además, son todos de argentinos. En el mercado se esperaban como mucho unos U$S 4.000 millones.

Martín Polo, estratega jefe de Cohen Argentina, admite el logró del equipo de Luis Caputo, al señalar que «no se puede decir que haya sido suerte porque influyó la credibilidad del Gobierno». Polo sostiene que el programa de regularización «no brilló por la cantidad, sino por su calidad».

Trazando una comparación con la crisis del 2019, luego de que el mercado se anotició de que en las elecciones primarias había perdido el gobierno de Mauricio Macri, se fueron unos U$S 23.000 millones, que ahora regresaron. El total de depósitos en dólares volvió a un nivel de U$S 31.000 millones. La diferencia con aquel momento es que los que se fugaron eran del exterior. Los que están ahora en el mercado son argentinos.

Según datos de la Sociedad de la Bolsa, al 13 de diciembre los depósitos en dólares aumentaron U$S 13.125 millones, aunque no todo se retiene. Se registra una salida por goteo casi constante, lo que podría considerarse como normal. Hay que tener en cuenta que la mayoría de lo blanqueado es por cifras inferiores a los U$S 100.000, que no pagan el impuesto especial y, por lo tanto, pueden salir de las cuentas en cualquier momento. Solo los fondos que superan ese tope pagan el 5% si se retiran ahora. Si no se quiere pagar el impuesto, hay que dejarlos hasta el 31 de diciembre de 2025. El punto es que cualquier operación de mercado en pesos hoy puede rendir más que el 5% del impuesto y, de sacarlo antes de tiempo, se recupera y encima se sale ganando.

Luis Caputo también seguirá usando el comodín del blanqueo en 2025

De acuerdo con los datos de Cohen, en base al Banco Central, de los u$s13.000 millones, los bancos prestaron u$s3.299 millones. «La tendencia es que en el último mes el crédito al sector privado se va a acelerando, en un contexto en el cual los depósitos están aflojando. Hay un goteo permanente», explicó Polo.

En los bancos, del blanqueo hay efectivo por u$s9.208 millones y se le han trasladado al Banco Central por encajes u$s3.074 millones.

«Hoy estamos en una relación préstamos-depósitos del orden del 30%. Haciendo un ejercicio entre lo integrado y las exigencias de liquidez, debería ser del 60%», estima Polo. El economista estratega de Cohen Argentina dice que «hay al menos entre U$S 5000 y U$S 8000 millones para que los préstamos sigan creciendo aún con los depósitos en dólares quedándose en los niveles actuales».

En el Banco Central también hacen sus números

En el directorio de la principal autoridad monetaria del país hacen comparaciones con el anterior blanqueo, que se podría considerar exitoso: fue el de 2016 de Mauricio Macri.

En ese caso se exteriorizaron bienes por algo más de U$S 110.000 millones, pero en efectivo se depositaron nada más que unos U$S 7.000 millones. En ese momento, los bancos se quedaron con solo el 5% del efectivo en sus propias bóvedas y el resto se lo pasaron al Banco Central.

En este caso creen que se podrían quedar con el 10%. Desde el directorio de la entidad están monitoreando cómo evoluciona la salida de depósitos por goteo. Si no se frena, los bancos van a estar más renuentes a pasar los dólares al Central y este, a su vez, no va a poder incluir los billetes en las reservas brutas.

¿Qué pasó con los dólares a lo largo de 2024?

En la primera etapa del Gobierno, hubo una estacionalidad que le permitía comprar al Banco Central a razón de u$s2.000 millones por mes. El campo seguía liquidando hasta que en julio se frenaron las compras debido a que se empezaron a pagar importaciones que antes seguían contenidas. Pero el campo siguió vendiendo dólares en el mercado, casi al mismo ritmo que en la primera mitad del año.

Algo que tampoco se pudo prever por las consultoras es que se generaron condiciones para que las empresas comenzaran a emitir Obligaciones Negociables en dólares (ON).

En los últimos cuatro meses entraron U$S 9.500 millones, de los cuales entre U$S 500 millones y U$S 700 millones al mes se fueron liquidando en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). Eso también ayudó a aplacar las cotizaciones.

