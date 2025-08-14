Ante un gran marco de público, comenzó en la noche del miércoles la 18° edición del Jeep Fest Argentina, el mayor encuentro 4×4 del país, que se extenderá hasta el domingo en el predio del Automotokart de San Vicente.



Luego del acto inaugural y las palabras de las autoridades municipales y del Automotokart se dio paso al desfile de los vehículos 4×4, donde se pudo ver un anticipo de lo que será el fin de semana. Hasta anoche eran 446 los participantes inscriptos para los distintos eventos que se realizarán desde hoy. Ya llegaron jeeperos de toda Misiones, desde Buenos Aires llegó una delegación de Campana y otra de Zarate, Entre Ríos, Córdoba, Brasil y se esperan en las próximas horas a los participantes de Paraguay y Chile que estaban viajando a Misiones.



El público acompañó el desfile sacando fotos o tomando videos de las destrezas de los participantes en las rampas instaladas en el centro de San Vicente. También se hicieron presente las Gaiolas, los UTV y los Jeep Cross que competirán en la modalidad de velocidad, por el campeonato Brasileño. Los jeep de velocidad llegan a tener 700 HP. Durante el Jeep Fest también se disputará una fecha del Campeonato Misionero de Jeep Cross (Velocidad), de Jeep Country y el Desafío Extremo internacional.



Apoyo y agradecimientos



Durante el acto inaugural el presidente Automotokart San Vicente Ernesto Muchewicz agradeció: “En primer lugar, agradezco a Dios por permitirnos vivir una vez más este evento, con una expectativa muy alta. Agradezco a mi familia por el apoyo incondicional, y a mi segunda familia: todos los integrantes del Automotokart, con quienes formamos un equipo de trabajo del que estoy sumamente orgulloso”, expresó Muchewicz, visiblemente emocionado.



El dirigente también agradeció al intendente Fabián Rodríguez y a todo el equipo municipal por el trabajo en conjunto para dejar la ciudad lista para recibir a los visitantes. Reconoció el apoyo de los medios de comunicación en la difusión y brindó un saludo especial a los pilotos y participantes, destacando que este año ya hay 446 inscriptos para las diferentes competencias.

Muchewicz celebró la llegada de competidores y equipos de distintos países, entre ellos un grupo del “4×4 grande” de Brasil que visita Argentina por primera vez.

“Nos llena de orgullo que tantos se sumen y que la gente acompañe de forma masiva”, dijo.

El presidente del Automotokart invitó a todos a vivir el Jeep Fest desde hoy hasta el domingo, con una programación ininterrumpida de actividades durante las 24 horas. “Este Jeep Fest se logra gracias al gran equipo de San Vicente y su comunidad, que desde hace años aporta su granito de arena. El aplauso es para ustedes, no para nosotros”, concluyó, recibiendo una ovación del público presente.



A su tiempo, el intendente de San Vicente, Fabián Rodríguez, destacó la importancia del evento no solo como una celebración deportiva y familiar, sino también por su impacto económico y turístico para la ciudad.

“Hoy vivimos una gran fiesta, como nos tiene acostumbrado San Vicente con estas actividades. Estoy contento y agradecido, por supuesto, al Automotokart y a la Municipalidad. Este evento lo organiza el Automotokart, nosotros apoyamos, y genera una dinámica impresionante: visitantes de toda la provincia, gente de Brasil, Paraguay, Chile, Uruguay y también de otras provincias”, expresó Rodríguez.



“La cantidad de gente que participa es realmente impresionante. San Vicente nos tiene acostumbrados a eventos multitudinarios, como la Fiesta de la Madera y ahora el Automotokart, que generan expectativas muy lindas y nos posicionan como municipio en un buen lugar”, agregó.

Rodríguez también resaltó la planificación y el acompañamiento del municipio para garantizar que cada visitante se lleve una buena experiencia y quiera regresar. “Tratamos de dar lo mejor de cada sanvicentino para que quien nos visita se lleve buenos recuerdos y vuelva el próximo año”, dijo.

La apertura contó con el acompañamiento del doctor Oscar Herrera Ahuad, presidente de la Cámara de Diputados, quien resaltó la importancia del evento no solo por su convocatoria deportiva y social, sino también por el impacto económico que genera en toda la región. “Muy feliz de estar una vez más en San Vicente. Felicitar a la población, al Automotokart, al municipio por esta jornada maravillosa. Es algo muy lindo, como todos los años nos tiene acostumbrados, que convoca multitudes. Venir acá es compartir y acompañar, como hacemos todos los años. Hoy es una noche muy especial y van a ser varios días en los que no solo San Vicente, sino toda la región, vivirán este espectáculo, que es el evento más convocante de Sudamérica”, afirmó.

El dirigente remarcó que el Jeep Fest tiene un fuerte impacto económico: “Es convocante y genera un movimiento diferente, porque acá hay gente de toda la Argentina y también de Uruguay, Brasil, Paraguay, Chile. Esa gente genera un impacto económico muy importante para la región”.

El acto apertura con la presencia del diputado Martín Cesino y de la reina nacional de la Madera, Macarena Hankwitz

PROGRAMA OFICIAL JEEP FEST 2025

Pasaporte VIP: 20 mil pesos (válido para los 4 días del evento)

HOY

Lugar: Club Automotokar San Vicente

Entrada: 10 mil pesos (durante el día y anticipadas noche): 15 mil pesos (después de las 22 en puerta)

13: Apertura de la Expo Industrial, cultural, comercial, artesanal y PyME

14: Apertura de inscripciones a travesías y pista en el predio. Entrega de Vouchers

17: Concentración de jeep para travesía nocturna

18: Apertura de Patio Gastronómico

20: Noche integración cultural. Peña Folclórica, Escuela Ballet Municipal, Grupo Ekos, Escuela de Danza Los Pioneros. Banda Los Legales

23: Baitaca

1: Julio Da Rosa

MAÑANA

Lugar: Club Automotokar San Vicente

Entrada: 10 mil pesos (durante el día y anticipadas noche): 15 mil pesos (después de las 22 en puerta)

9: Apertura de Expo Industrial, cultural, comercial, artesanal y PyME

9.30: Concentración de vehículos 4×4/Jeep y partida hacia los Saltos del Moconá

12: Almuerzo en patio Gastronómico

14: Pruebas libres en los circuitos de Velocidad y off road. Largada categoría Femenina. Categorías UTV

16: Habilitación de ingresos de vehículos con equipos de sonido

18: Apertura de Patio Gastronómico

00: Noche de la juventud – Mauri Acosta + DJ Petroski + Kevin Rodríguez. Los mejores equipos de la región.

5.30: Cierre de predio

SÁBADO

Lugar: Club Automotokar San Vicente

Entrada: 10 mil pesos (durante el día y anticipadas noche); 25 mil pesos (Cena Show)

6.30: Apertura de predio

7: Acreditaciones de inscriptos

8: Largada 1° travesía Jeep 4×4 (Pinal)

8.30: Largada 2° travesía Jeep 4×4 (Chacra)

9: Largada 3° travesía Jeep 4×4 (Predio AMK)

9: Apertura de Expo Industrial, cultural, comercial, artesanal y PyME

9.15: Largada de clasificación en pista de velocidad Jeep y Gaiolas Cross

9.30: Largada paseo-travesía de camionetas

12: Almuerzo en patio gastronómico

13: Clasificación de pistas Jeep y Gaiolas Cross

17: Apertura de Patio Gastronómico

21: Cena Show Banda Los Legales, Portal Gaúcho, Maikon y su grupo, trasnoche con Guillermo Rodríguez

5: Cierre del Predio

DOMINGO

Lugar: Club Automotokar San Vicente

Entrada: 10 mil pesos (menores de 10 años no pagan)

7: apertura del predio

9: Apertura de Expo Industrial, cultural, comercial, artesanal y PyME

9: Clasificación en todos los circuitos de velocidad Jeep y Gaiolas Cross, Jeep Country, off road y Extreme

12: Almuerzo Patio Gastronómico

15: Final Jeep Velocidad – Gaiola Cross – Final Jeep Country – Jeep Extreme

17: Premiación

17:30: inicio sorteos bono colaboración

19: Matiné Bailable Banda Carisma

22: Cierre del predio. Final del Evento