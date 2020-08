Victoria Ramírez (35) es una mujer trabajadora, esposa, madre de tres pequeños (Genaro, Paz y Marti). Seguramente como muchas: ocupada y preocupada por todo su alrededor. Como muchas con sueños, pero también con miedos e incertidumbre. “Siempre quise tener algo mío”, dijo.

La cuarentena, un contexto particular y que pasará a la historia, fue el momento en el cual decidió animarse. Casi sin darse cuenta descubrió que el amor por las plantas la llevaría a emprender lo suyo, como siempre quiso. Es que en este contexto muchos comenzaron a ocuparse más de su hogar. Victoria también y comenzó a armar macetas con cactus y suculentas. Primero para ella, luego para amigas y hasta que decidió generarse una marca (Las Tunas) y ofrecer a través de las redes.

Si bien comenzó con cactus y suculentas que están muy en auge, decidió ampliar y hacer macetas con todo tipo de plantas. Hoy vende macetas armadas, porta macetas y por supuesto lo fuerte sigue siendo los cactus y suculentas.

Delivery de plantas

Hoy todo te llega a la casa. Las plantas de Victoria también. A un mes de iniciar tiene alrededor de 20 pedidos por semana. Por ello, decidió organizar la forma de vender. Es que trabaja 8 horas diarias y en su casa sus tres pequeños de 8, 5 y 4 años y su esposo también requieren de ella.

Hasta los miércoles levanta pedidos, luego los prepara y viernes y sábado hace las entregas a domicilio. “Una chica de Buenos Aires me llamó para pedirme que prepare un regalo para una amiga especial que tiene en Posadas. Lo armé y se lo llevé, fue una hermosa sorpresa de la que fui parte”, cuenta la emprendedora entre las anécdotas que ya comenzó a atesorar.

Aseguró que, pese a que hace las entregas los viernes y sábados y a veces domingos, si algún cliente tiene que entregar un regalo por un cumpleaños, los entrega el día del cumpleaños.

“Mi esposo Facu me ayuda mucho y por eso también puedo dividir mi tiempo porque de lunes a viernes trabajo afuera”, contó.

“Hoy para mí es una ayuda económica, pero además me ayudó en todos los aspectos de mi vida. Me distrae y mi familia se involucró. Mis hijos aprenden de las plantas, a cuidarlas. Además, me genera mucha alegría hacer algo que a la gente le gusta”, señaló.

La joven madre emprendedora trabaja con Mercado Pago. Los precios van desde los 180 pesos hasta los 350/400. “Son precios accesibles para que, a la hora de pensar en un regalo, sea algo lindo, pero accesible. Y si es para tu casa que le dé el toque especial que todos buscamos”.

A poco tiempo de animarse, asegura sentirse muy motivada. “La cuarentena nos dio tiempo para muchas cosas, para mí fue la oportunidad para iniciar algo mío”, finalizó la propietaria de Las Tunas.