Lo que empezó como una discusión de pareja en la madrugada posadeña terminó convirtiéndose en una insólita secuencia de película: pelea en la calle, choque, fuga fallida y hasta un arresto con forcejeo incluido.

Todo comenzó cerca de las 6 de la mañana, cuando la policía fue alertada sobre una fuerte discusión en la esquina de Bolívar y San Luis. Allí, Juan Manuel L.F. (41) y Antonella S. (34) protagonizaban un cruce que obligó a intervenir a los efectivos de la Comisaría Primera y del Grupo de Acción Preventiva (GAP). Tras unos minutos de mediación, ambos se retiraron en calma… o al menos eso parecía.

La historia dio un giro inesperado minutos después. En Entre Ríos y Ayacucho, Antonella al volante volvió a ser protagonista: chocó contra un Ford Fiesta que circulaba por la zona. Lejos de esperar a la policía, la joven intentó escapar, pero fue rápidamente interceptada.

El intento de fuga no terminó bien. La conductora reaccionó con violencia e incluso trató de agredir a los uniformados, lo que obligó a la intervención de la Comisaría de la Mujer Centro. Finalmente fue reducida y detenida, cerrando una madrugada que arrancó con gritos y terminó tras las rejas.

