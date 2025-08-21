La Eco Peña de la Secundaria de Innovación de Posadas regresa este viernes 22 de agosto a la explanada del Jardín Botánico, con su propuesta de arte, naturaleza y comunidad. Habrá stands de alimentación saludable, venta de plantas, reciclaje, música, danza, sorteos y múltiples actividades abiertas al público.

Pero este año, entre todas las iniciativas, te adelantamos una historia en particular: la de André Dubois, estudiante de primer año que decidió aprovechar el evento para dar vida a su primer emprendimiento familiar.

Se trata de “Bocados de Amor”, una propuesta solidaria que ofrece pequeñas bolsitas de alimentos balanceados destinadas a perros y gatos de la calle. La idea es que cada visitante pueda colaborar comprando una bolsita económica que luego será donada a las mascotas más necesitadas.

“Si bien es mi primer año en la Escuela de Innovación, me entusiasmó mucho el evento y todo lo que promueve. Lo hablé con mi familia y mi abuela decidió ayudarme a lanzar el emprendimiento”, contó André.

El joven explicó que su iniciativa no solo busca iniciar un camino emprendedor, sino también dar respuesta a una problemática social: “Más que algo personal, siento que es una forma de cubrir una necesidad real. Quiero brindar la posibilidad a muchos de ayudar y dejar entre todos un granito de arena para los animales abandonados”.

Con el apoyo de sus padres y su abuela, André preparó cada detalle: desde el diseño del material gráfico hasta el armado de las bolsitas. Todo listo para que este viernes la comunidad pueda sumarse a la propuesta.

La Eco Peña se desarrollará de 16 a 19 horas, con entrada libre y abierta a las familias. Además de espectáculos y feria, será una oportunidad para acompañar a los nuevos emprendedores y, al mismo tiempo, tender una mano a los animales que esperan una segunda oportunidad.

Indudablemente, en la Eco Peña de la Escuela de Innovación, junto al arte y la naturaleza, también florecen los gestos que cambian realidades.

