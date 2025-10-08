El reciente allanamiento a una veterinaria ubicada en el microcentro de la capital provincial generó un intenso debate entre vecinos, ambientalistas y profesionales del sector. Mientras muchos celebraron el operativo como un paso necesario para frenar el tráfico y maltrato de fauna silvestre, otros cuestionaron la medida por considerar que fue desproporcionada. Lo cierto es que el procedimiento reveló un panorama alarmante: más de cien animales fueron secuestrados y al menos catorce ejemplares fueron hallados muertos dentro de un freezer.

Imágenes de las redes del centro de rescate Ohana

El operativo fue ordenado por el juez Juan Manuel Monte y contó con la participación de Gendarmería Nacional, el Ministerio de Ecología y la Fundación Ohana, que actuó como asesora técnica. Según los reportes oficiales, se encontraron reptiles, aves y mamíferos de distintas especies, tanto autóctonas como exóticas, en condiciones de hacinamiento y sin documentación clara que avalara su tenencia.

“Se pudo verificar la tenencia de animales de distintas especies, tanto nacionales como internacionales. El grado de hacinamiento y las condiciones en que se encontraban están todo chequeados”, explicó Fernando Piesco a los medios locales, integrante del Centro de Rescate de Fauna Silvestre Ohana.

Entre los ejemplares rescatados había tortugas carbonarias, iguanas brasileñas, serpientes venenosas y monos tití pinceles, algunos en grave estado de estrés. Los animales muertos fueron secuestrados como evidencia en el marco de la investigación.

Opiniones divididas: ¿justicia o exceso?

La medida despertó reacciones opuestas. Organizaciones ambientalistas y vecinos comprometidos con la protección animal celebraron el allanamiento, sosteniendo que la acción permitió visibilizar una problemática que suele permanecer oculta: la comercialización ilegal y el sufrimiento silencioso de la fauna silvestre.

“Encontrar animales congelados y otros viviendo en jaulas minúsculas es una señal de que todavía falta mucha empatía y educación ambiental”, expresaron desde Ohana.

Por otro lado, algunos sectores cuestionaron el procedimiento, argumentando que podría haberse actuado con mayor prudencia y pidiendo que se respete el debido proceso para quienes alegan poseer permisos. Sin embargo, las autoridades sostienen que los documentos presentados no lograron vincularse de manera clara con los ejemplares hallados.

Más allá del caso: una reflexión sobre el respeto al hábitat

Más allá de las posturas, el hecho deja al descubierto una necesidad urgente: revisar nuestra relación con los animales silvestres y su entorno natural.

Cada especie cumple un rol vital en los ecosistemas. Cuando son extraídas de su ambiente, pierden la posibilidad de comportarse de forma natural, y el equilibrio ecológico se ve afectado. Tener un reptil o un mono como mascota puede parecer inofensivo, pero detrás de esa decisión hay una cadena de sufrimiento, tráfico ilegal y pérdida de biodiversidad.

Misiones, provincia emblemática por su riqueza natural, no puede darse el lujo de mirar hacia otro lado. Este allanamiento debe servir no solo como advertencia judicial, sino como una oportunidad para educar, sensibilizar y reforzar políticas públicas que garanticen que los animales estén donde deben estar: en libertad, en su hábitat, no en un freezer ni en una jaula.