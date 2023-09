El diputado nacional Alfredo Schiavoni (JxC), quien se postuló como precandidato a legislador nacional en las elecciones PASO, acompañando la precandidatura a presidente de la Nación de Horacio Rodríguez Larreta, analizó en una entrevista con ENFOQUE Misiones los resultados del 13 de agosto, donde en la categoría a presidente, el libertario Javier Milei se impuso en las primarias.

Pese a perder la interna en la provincia, Schiavoni dijo que trabajará por la candidatura de Patricia Bullrich, pero marcó que no estuvo «para nada de acuerdo» con los «agravios» y las «agresiones» que sufrió, durante la campaña, el Jefe de Gobierno porteño por parte de la dirigencia que acompaña a la ex ministra de Mauricio Macri.

¿Le sorprendió el resultado de las PASO en Misiones?

Los resultados de la interna de Juntos por el Cambio no me sorprendieron tanto. Sí me sorprendió y no vi venir el resultado tan contundente que tuve La Libertad Avanza (LLA).

En las provincias donde se votó para gobernador, los candidatos de LLA o asociados con Javier Milei no habían tenido una buena performance, entonces uno decía si no tiene dirigentes, no está haciendo prácticamente campaña, los resultados no le van a acompañar, y eso sí me llamó la atención porque el candidato Milei en las PASO, acá en Misiones, fue el más votado con el 42% de los votos.

Con respecto a la interna de Juntos por el Cambio en Misiones la verdad que siempre supimos que veníamos corriendo de atrás, porque Patricia (Bullrich) ya estaba de alguna manera impuesta en la provincia, había arrancado mucho tiempo antes la campaña, había venido varias veces a la provincia. No voy a decir que me sorprendió lo de Patricia acá en Misiones, pero de alguna manera era esperable.

¿Cómo quedó la relación con la lista ganadora de JxC en Misiones encabezada por Martín Goerling?

La relación está bien. Igualmente, Horacio Rodríguez Larreta se bancó todo tipo de agresiones, todo tipo de calumnias con su relación de pareja, personales, fue atacado mucho durante toda la campaña, pero él nos recomendó no entrar en ese juego, de no responder esos agravios, de no entrar en conflicto, porque al otro día de las PASO, cualquiera fuese el ganador, había que seguir trabajando juntos. Entonces me parece que hay cuestiones que en campaña política algunos dicen todo vale, pero yo no estoy de acuerdo con eso.

¿Qué análisis hace del fenómeno Milei? ¿Cómo se explica el alto caudal de votos que obtuvo en el país?

Me parece que es un tremendo llamado de atención para la dirigencia política de todos los partidos. Javier Milei es una especia de recién llegado a la política, funciona como offsider, entonces como toda persona que viene de afuera de la política, con un mensaje revolucionario en cuanto a lo que dice que pretende hacer, arrastró una enorme cantidad de votantes de todas las edades y de todos los estratos sociales. Lo de Milei es un llamado de atención bastante severo para quienes somos dirigentes políticos. Que alguien que no estaba en la política tenga semejante respaldo es una fuerte señal.

¿JxC tiene chances de revertir el resultado de agosto y disputar la presidencia en un balotaje?

Estamos trabajando para que eso ocurra. Nosotros creemos que tenemos muchísimas posibilidades de quedar como uno de los competidores para la segunda vuelta, en un panorama político extraño, porque estamos en un escenario de tercios. Hay tres puntos de diferencia entre sí entre los tres frentes que compitieron en las PASO. Esto es algo que nunca ocurrió en la Argentina.

Nuestro mensaje de acá octubre no va a cambiar mucho de lo que fue para las PASO. Vamos a seguir con las ideas y valores que venimos sosteniendo desde Juntos por el Cambio y entrar en una competencia para ver quien dice cosas más extremas en función de obtener algún voto más, no me parece serio.

Me parece que tenemos que cuidar la coherencia en nuestro mensaje. No hay que decir cualquier cosa. Eso es entrar en un camino muy peligroso. Tenemos que seguir manejando nuestro conjunto de ideas y valores e ir adaptándola, tal vez, a la forma que mejor llegue al electorado.

Hay una parte de la sociedad que quiere un cambio a lo Milei, pero creo que la mayoría de los argentinos vamos más bien por un cambio posible, pero no de las características que plantea el candidato de La Libertad Avanza.

¿Cómo se imagina un eventual gobierno de Javier Milei?

El mensaje de Javier Milei entre lo que fue las PASO y de ahí hasta ahora empezó a sufrir lógicamente las consecuencias del Teorema de Baglini, cuanto más cerca de llegar a la Casa Rosada estás, las propuestas empiezan a ser más realistas. Son estrategias. Así como el acierto del mensaje de Patricia Bullrich que fue para ganar unas PASO, no unas elecciones generales. El mensaje de Horacio Rodríguez Larreta fue para las elecciones generales y así nos fue.

Ahora, un hipotético gobierno de Javier Milei va a tener que adecuarse a las condiciones que permite la política institucional en la Argentina. Lo que no quiere decir que muchas de las ideas que Milei impulsa, y de la forma que hoy las está impulsando, que son un poco más moderadas, nosotros compartimos. Si a mí me tocase ser diputado nacional en un hipotético gobierno de Milei y manda al Congreso una modernización de las relaciones laborales, yo estoy de acuerdo con eso, o una reforma del sistema impositivo o laboral en la Argentina, estoy de acuerdo. Nosotros hemos planteado estas cuestiones

Hay muchas de las cosas que Milei impulsa que gran parte de la sociedad está de acuerdo, y eso está reflejado en el resultado de las PASO. Si uno suma los votos obtenidos por Juntos por el Cambio y los votos obtenidos por La Libertad Avanza, que no responden al voto peronista tradicional o kirchnerista, tenés casi el 60% de los argentinos que fueron a votar eligieron una opción que no es la de Unión por la Patria. Por lo tanto, hay un hilo que une muchas de las propuestas nuestras con las de Milei.