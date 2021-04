«La Provincia adhiere a las medidas de manera taxativa». Con esas palabras, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, confirmó que la Provincia mantendrá las restricciones anunciadas por el presidente Alberto Fernández con el objetivo de amainar la segunda ola de coronavirus. «Las restricciones son proporcionales al aumento de contagios», agregó el jefe provincial.

«Anunciamos estas medidas por tiempo limitado. A nadie gusta pero lo que no nos gusta es que esté lleno de contagios y muertos. Es oportunismo, es vil cargar las tintas y exacerbar odios», enfatizó el mandatario bonaerense.

Con su conferencia Kicillof, además, marcó diferencias con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien había planteado acudir a la Justicia para mantener las clases presenciales, pese al exponecial aumento de contagios y a los reclamos de gran parte del gremio docente. “Escuché hoy que las medidas que tomó el presidente de la Nación eran intempestivas, eran falta de reflexión o de sustento científico. Es mentira”, dijo, en relación a los dichos del mandatario porteño. Y agregó: «Es un intento muy grave de utilizar políticamente un momento de tanta angustia como el que estamos viviendo. No puede ser que alguien hable y haga como si no pasa nada”, expuso.

En ese sentido, el gobernador bonaerense volvió a inisistir que «no es una segunda ola, sino un tsunami». «El número record de la primera ola fue 15 mil contagios. Ahora estamos en una situación dos veces peor», comentó. Y remarcó: «El epicentro de la segunda ola es la Ciudad de Buenos Aires».

Por su parte, en relación a la vuelta a la virtualidad en el sistema educativo, Kicillof explicó que la decisión no se dispuso solo «por lo que pasa adentro de las escuelas», sino que también «es la circulación, lo que pasa antes y después». «Se trata de bajar la circulación, y por 15 días, porque hay una proporcionalidad entre circulación y contagios», afirmó el gobernador.

Otras definiciones de Kicillof

«El sistema privado de salud en la Ciudad de Buenos Aires -que es el que atiende al 80 por ciento de los porteños- está saturado. ¿Y a dónde van? Cuando se acaban las camas solidariamente y sin ningún problema, los atendemos en la provincia. Clínicas de la provincia atienden a los que no tienen cama en la ciudad de Buenos Aires».

«En la Ciudad la incidencia de casos cada 100 mil habitantes es el doble que en la Provincia. La probabilidad de contagiarse en la Ciudad es el doble, aproximadamente, que en la Provincia. No lo festejo porque va a pasar como en la ola anterior: como una mancha de aceite, el virus empieza en la Ciudad. La incidencia de las nuevas cepas es mayor, obviamente, en la Ciudad»

«Las medidas deben ser dinámicas: no puede ser que el virus vaya por el ascensor y las medidas por la escalera. Porque cuando te tapa la ola no lo parás más. Eso es lo que marcan estas decisiones restrictivas, son hechos reales que no se pueden negar, están a la vista porque el 13 de abril fueron 27 mil casos, ¿qué vamos a esperar? ¿llegar a los 40 mil? ¿a los 50 mil? Si la semana que viene vuelven a subir, ¿van a decir ‘ahora toman las medidas?»

Fuente: Página 12