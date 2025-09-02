El atesoramiento de dólares por parte de personas y empresas no financieras en Argentina alcanzó los U$S14.200 millones en lo que va del año 2025, según datos oficiales de julio. Este nivel es el más alto desde 2019 y refleja una creciente demanda de divisas.

Desde la flexibilización del cepo cambiario para personas físicas a mediados de abril, el atesoramiento sumó U$S14.730 millones hasta julio. Este aumento se debe a que la apertura de restricciones ha permitido a individuos y familias acceder más fácilmente al mercado de divisas.

Durante los primeros meses del año, se registró una repatriación de capitales por U$S531 millones, impulsada por el «carry trade», una estrategia que aprovecha la diferencia de tasas de interés entre países. Sin embargo, con la eliminación de restricciones cambiarias, el flujo de atesoramiento ha superado las expectativas, alcanzando niveles similares a los ingresos por préstamos del exterior y colocación de deuda en el mismo período.

Aunque aún restan cinco meses para finalizar el año, es poco probable que se alcance el récord de U$S27.215 millones registrado en 2019, en plena crisis económica. No obstante, la tendencia actual indica un apetito sostenido de familias y empresas por dolarizarse, lo que podría generar desafíos para la estabilidad de las reservas internacionales del país.

Fuente: Ámbito Financiero