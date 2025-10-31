La Dirección Provincial de Vialidad (DPV), en colaboración con la Municipalidad de Leandro N. Alem, completó parte de los trabajos de mejoras y nueva demarcación horizontal de la trama urbana de la Ruta Provincial N° 4.

En la calzada principal de la Travesía Urbana de la RP 4 se ejecutaron tareas de pintura de las líneas de delimitación de carriles como de eje central y asimismo se trabajó en los denominados “tortugones” que funcionan como bordillos separadores de los sentidos de circulación.

En una etapa inminente del trabajo se prevé avanzar en la pintura de las líneas divisorias de carriles en las colectoras como así también de las sendas peatonales.

En tanto el municipio local será el ente responsable de la pintura de los cordones en todo el sector bajo intervención.

La permanente colaboración del estado provincial en los municipios mediante la DPV permite optimizar la infraestructura urbana aliviando costos para las administraciones locales.