El presidente de la Confederación Económica de Misiones (CEM), Alejandro Haene, aseguró que con respecto al veto presidencial a la implementación del área aduanera especial en Misiones hay que dar vuelta la página y mirar para adelante, sosteniendo el histórico reclamo de la Provincia para acabar con las asimetrías. Consideró, por otra parte, que el 2020 atípico que tuvimos terminó con saldo positivo para la mayoría de las entidades que nuclea la CEM. No obstante, mostró su preocupación para con el sector turístico.

“En general, el resultado es positivo. Obviamente, el sector más castigado ha sido el del turismo y luego la gastronomía. También los servicios conexos, como el de los taxis, los remises, los guías, los salones de eventos, etc.”, enumeró en una entrevista con ENFOQUE.

El contador recordó que “la actividad en los restaurantes de Puerto Iguazú es escasa. Hoy está recibiendo sólo al habitante de la localidad y algunos pocos visitantes. Se estima que la situación no remontará hasta que no se restablezcan los vuelos con asiduidad. Es que había 15 por día (y hasta 24 en fechas especiales) y hoy son 4 semanales, que encima no vienen a capacidad completa. Y no están llegando los internacionales”.

Según la lectura de Haene, “si nos remitimos a cómo estuvo el movimiento económico, Misiones es una isla, porque es impresionante con respecto al que se ve en el resto del país. Lo tenemos que tomar así. No sólo tenemos que mirarnos nosotros, sino ver el contexto nacional”.

“Debemos ver cómo les fue a los vecinos. En este sentido, los comercios mejoraron en ventas, los servicios también. Tenemos industrias que nunca dejaron de trabajar, sobre todo las esenciales, como la tealera, la yerbatera, las papeleras, y los fabricantes de bolsas de polietileno y papel. En algunos casos, de trabajar un turno y medio pasaron a tres”, consideró.

Dio como ejemplo lo que sucede con el sector maderero: “Estuvo parado por 8 días. Hoy si hacés un pedido de madera, te lo entregan en tres o cuatro meses, por la demanda que hay”.

“La prueba de esta actividad económica provincial está con el aumento de la recaudación. Fue más importante que la nacional. No es casualidad, es fruto de las fronteras cerradas y de los pocos casos que hubo en gran parte de la pandemia. Salud más economía, la solución binaria, arrojó sus resultados”, sostuvo y aportó un dato más sobre el contexto internacional: “Entre Paraguay y los tres estados brasileños del Sur suman un millón de casos de COVID-19 rodeando a Misiones. Todo eso tenemos que tener en cuenta y no bajar los brazos en cuanto a cuidado de la salud”, reflexionó el titular de la Confederación.

“Con la CEM nunca dejamos de trabajar. No dejamos de hacer reuniones, claro que la mayoría fue virtual. Hicimos capacitaciones, estuvimos con las autoridades.El sector privado siempre tiene que interactuar con el público. No somos compartimientos estancos”, indicó y opinó que “el Gobierno se entera de cómo están los sectores a través de las cámaras gremiales empresarias”.

Acompañamiento, no sumisión

Pero aclaró: “Que se trabaje, que se hagan anuncios conjuntos, no significa que haya sumisión o subordinación. Nuestra relación con el Gobierno es lineal, de excelencia. Tenemos autoridades que reciben las demandas de los distintos sectores. Lo peor que puede haber tanto de un lado como del otro es trabajar a puertas cerradas”.

El contador Haene admitió que “obviamente que todos sentimos la presión fiscal y disentimos con que sea así, pero no estamos ‘en contra de’. Sabemos que el Estado tiene un rol, el de recaudar y la Cámara legislar. Nosotros tenemos el nuestro”.

“El sector privado acompaña y transmite los problemas cuando hace falta. Desde la CEM nos hemos propuesto que cuando vamos con los problemas, presentemos las alternativas de solución”, remarcó el dirigente.

Vuelta de página

Ratificó que “vamos a acompañar lo que pida la Provincia. Nunca hemos hecho un trabajo disociado. Desde 1998 empezamos la lucha y vamos a seguir. Hay que dar vuelta la página. Esto es como un juego de ajedrez con el Estado nacional. Nosotros tenemos mucho para mostrar”.

“Si para algo sirvió la pandemia fue para mostrarle a la Nación que en medio de esta situación, crecimos. En este tiempo subieron los índices recaudatorios, subieron las ventas, la provincia es una de las dos que mejoró la cantidad de empleos registrados. Esos datos duros son los que debe mensurar la Nación al recibir las inquietudes del gobernador Oscar Herrera Ahuad”, señaló.

En cuanto al 2021 que ya asoma, Haene se mostró optimista: “Soy una persona de fe, me levanto todos los días agradecido por tener salud y trabajo. Soy pragmático y hombre de números. Hay muchos nichos y oportunidades. Hay que subirse a la ola de la economía del conocimiento, a la robótica, al aula invertida. Está todo por descubrir en ese campo. Hay que dejar de mirar solo lo tradicional, sino adentrarse y aventurarse a lo que propone el Silicon Misiones, por ejemplo”.