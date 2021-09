El defensor del pueblo de Posadas, Alberto Penayo, reflexionó sobre el resultado electoral del domingo y expresó que «está más claro que nunca que no podemos esperar que los de afuera nos ayuden, ni siquiera nos están escuchando en nuestras demandas urgentes. Así que nos toca más que nunca pensar en nosotros. Solamente los misioneros podemos defender Misiones», opinó.

Tras el resultado electoral del domingo con las PASO (Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias), todos los sectores políticos se abocaron a analizar los números que expresaron un anticipo de la voluntad de los ciudadanos para la representación de los misioneros en el Congreso Nacional.

Esa voluntad será confirmada recién en noviembre, por lo que en una correcta lectura de los resultados puede nacer una estrategia de rectificación del resultado, o bien, de la ratificación del mismo.

«No hay que mezclar la política nacional con la provincial, a mi parecer la gente entiende lo que está haciendo el Gobierno de Misiones y por eso el resultado electoral del mes de junio. Sin embargo, en esta elección estamos condicionados por la grieta, y es ahí donde la gente nos está dando un tirón de oreja. Nos está diciendo a quién sí y a quién no», afirmó.

A su vez, agregó que «por más que se interprete correctamente el esfuerzo enorme que hace el Estado provincial por cumplir con los salarios, la inflación se está comiendo todo, no hay manera de que las familias puedan resistir las consecuencias terribles del desorden del gobierno nacional. Y por otro lado, desde Nación tampoco estuvieron dando respuestas a las demandas de Misiones, como la zona aduanera que es vital para el comercio de la provincia ante la inminente apertura de las fronteras».

Por otro lado, el defensor del pueblo opinó que hay tiempo para dialogar con los vecinos de cara a las elecciones de noviembre: «Los conflictos son la oportunidad de replantearse el camino a seguir. Existe una demanda del pueblo expresada el domingo en las urnas, para quien no sabe escuchar, el futuro está claro. Pero los dirigentes tienen que tener la capacidad de interpretar a su pueblo», indicó. «El mensaje es claro y es duro, nosotros que estamos en los barrios todos los días sabemos la situación de las familias, que no tienen agua potable, cloacas , luz, y que no llegan a fin de mes, esta realidad la vemos a diario y ahora se expresa en las urnas», detalló.

Finalmente, Penayo se refirió al resultado electoral de la ciudad de Posadas.

«Hay zonas de la ciudad que hay que dejar de mirar y hay que llevar la mirada y los recursos hacia la descentralización. Hay que medir la política en volumen, ¿cuántos habitantes tiene Villa Cabello, Itaembé Miní, Itaembé Guazú y otros barrios populosos de la ciudad?», interrogó.

«El esfuerzo tiene que distribuirse en todos los circuitos. Hay que poner la mirada desde afuera hacia adentro. Pensar y gestionar una descentralización real, eso nos dará una ciudad más equilibrada y tal vez otros resultados», cerró.