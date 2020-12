A las demandas tradicionales, surgieron otras como: denuncias por aumentos de los precios y reclamos por incrementos en la renovación de los contratos de alquileres, detalló el titular de la Defensoría.

Alberto Penayo dice que lejos de disminuir el volumen, la pandemia multiplicó el trabajo de la Defensoría del Pueblo de Posadas. A las temáticas tradicionales, se sumaron otras, como las denuncias por los aumentos de precios, los reclamos por los contratos de alquileres y las quejas de los inscriptos del programa Procrear de acceso a la vivienda. “Muchas veces falta la voluntad política de comprender el valor social que venimos haciendo. Nuestro trabajo no es gestionar, sólo poner foco sobre el problema. Pero hemos ido más allá y lo seguiremos haciendo”, sostuvo en una charla con ENFOQUE.

“La pandemia generó un cimbronazo en materia de ordenamiento. Todo giró en cómo se iba a llevar adelante la función. Desde un primer momento lo que se determinó fue que parte de los empleados iba a trabajar de manera presencial y otra no. Esto porque detecté que la demanda no iba a bajar, sino al contrario”, admitió.

Penayo explicó que él y su personal trabajan sobre “demandas que están contempladas en la Constitución Nacional. Son principios que requieren de un seguimiento permanente, constante. Es decir, que lejos de disminuir, aumentó la acción en la cuarentena”.

“Un tema en el que los vecinos pidieron intervención fue en el aumento de precios durante aislamiento social, preventivo y obligatorio. Ahí se trabajó en conjunto con Defensa del Consumidor. Fijamos posturas para encarar la tarea. Nos llovían demandas sobre lo que se estaba cobrando. Las denuncias llegaban por WhatsApp, nosotros les avisábamos y ellos iban a controlar”, detalló.

Contó que “tras cartón vino la decisión del tema de los alquileres. Llegaron demandas por muchos contratos que se vencían y se querían renovar con valores nuevos. Tuvimos que poner gente a trabajar de manera específica con eso. Convoqué a las partes, abordamos el tema”.

“Lo mismo pasó con gente anotada en el Procrear y estaba desesperada. Lo que pasa es que habían pasado dos gobiernos nacionales y esas personas seguían esperando respuestas. Hablé sobre este tema con la ministra de Hábitat y Vivienda de la Nación, María Eugenia Bielsa, y acercamos a las partes, que ya venían discutiendo, pero en otro ámbito”, completó.

Aclaró que “nunca dejaron de existir los problemas tradicionales, como los cortes de agua, los retiros de medidores, en plena pandemia. Eran situaciones que se habían generado en enero, pero que se concretaban en medio de la cuarentena. Aclaramos una cosa, que es un principio universal, nadie puede quedar sin agua potable. Hubo dificultades en un principio y luego acordamos un mecanismo con el presidente del Ente Provincial Regulador de Agua y Cloacas (EPRAC), Daniel Di Stefano”.

NEA, NOA y los ODS

“Se pautó con los Defensores del Pueblo del NEA y NOA trabajar sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU en lo que tiene que ver con el acceso al agua potable. La agenda se llama Agua 2020. Decidimos poner el pie en el acelerador en este tema y es lo que estamos haciendo. En Misiones elevé un petitorio al gobernador Oscar Herrera Ahuad y me reuní con el ministro Coordinador de Gabinete, Víctor Kreimer. Avanzamos y está claro que el Gobernador quiere que los vecinos que se encuentran en asentamientos tengan acceso a la red de agua potable. Lo hacemos nosotros, porque el pedido no lo pueden hacer los vecinos de manera individual”, comentó con satisfacción acerca de un tema muy sensible.

“El Gobernador incluso va a pedir que el intendente de Posadas, Leonardo Stelatto, se sume al proceso. Y obviamente estaremos nosotros ahí”, subrayó Penayo.

En la Defensoría del Pueblo llueven los temas que acercan los vecinos. “Hay una asignatura que debe ser trabajada, en la misma dirección que la del agua, y es las de las cloacas para todos los posadeños. Según la estadística que tenemos de 2010, aportada por el INDEC, ese año apenas el 13% de la población estaba conectada a la red. Y según el contrato de concesión, en 2010, debía haber sido el 73% de las viviendas las conectadas”.

“Si miramos la proyección, debe estar ahora en un 25%. Son asignaturas pendientes clave para el desarrollo de una ciudad. No podemos pensar en una ciudad sustentable, metropolitana, si no tenemos en la mira lo que significa eso”, sostuvo.

“Sustentabilidad no es un término que debe ser abordado de manera liviana. Implica que ciertos patrones, dentro de la sociedad, como los económicos, educativos y sanitarios, tienen que ir en base a un estándar, o un promedio de crecimiento, similar en la población”, remarcó.

“Si 9.800 familias no están conectadas a la red de agua, quiere decir que el 10% de la población no accede, porque son 97.000 unidades familiares que hay en Posadas”, ilustró para dar un ejemplo.

“Hay 88 barrios populares en Posadas. Para la Defensoría es una temática que no disminuyó. Se produjo la adhesión desde la Legislatura al Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP). Y simultáneamente peticionamos la adhesión a la ley de parte del municipio. Se aprobó la ordenanza, pero no se promulgó. Es un reclamo que continúa en pie”, sintetizó.

De todos modos, detalló que “menos del 10% de los asentamientos no está en el RENABAP. El Registro permite el acceso a la red de agua y a la electrificación. Actualmente estamos trabajando en 35 asentamientos, con entre 500 y 800 familias cada una. Hemos avanzado muchísimo en este tema”.

Penayo remató diciendo que hay mucho por hacer y que la Defensoría seguirá dándoles voz a los vecinos que reclaman de manera colectiva la solución a una problemática.