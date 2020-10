En paralelo a las negociaciones que permitieron la inclusión de Misiones como zona libre de impuestos en el dictamen de Presupuesto a discutirse esta semana en el Congreso de la Nación, la provincia consiguió la atención y el compromiso del presidente en cuanto a distintos beneficios ligados a la conservación y el cuidado del ambiente.

La visita de Alberto Fernández a la tierra colorada el pasado viernes dejó inauguraciones, firma de convenios y compromisos -como el de de extender la autovía de la ruta nacional 12 hasta Puerto Iguazú-. Junto al gobernador de la provincia, Oscar Herrera Ahuad, y al titular de la Cámara de Representantes de Misiones, Carlos Eduardo Rovira; el primer mandatario puso en marcha obras viales, inauguró las instalaciones de un hospital en Capioví y encabezó la firma de convenios en las áreas de Salud y de Previsión Social entre el Gobierno nacional y el provincial.

Además, Fernández inauguró la pavimentación de la avenida Raúl Alfonsín-Pastor Jorge Baschlin, que une los municipios de Capioví y Ruiz de Montoya. Del mismo modo, destacó el trabajo que viene realizando el Instituto Forestal de la Provincia. Esta última mención es un respaldo a la fijación de los precios del chip y del raleo en 1.600 pesos la tonelada y que, si bien fue determinado por un estudio de costos y aprobado por el Colegio de Ingenieros Forestales y las organizaciones de productores y trabajadores rurales, generó resistencias en parte de la Industria del sector.

La cuestión de considerar a Misiones como una zona libre de impuestos nacionales también fue parte de la cargada agenda del presidente Fernández: formó parte del dictamen del Presupuesto Nacional que se tratará en ambas Cámaras del Congreso y el gobernador Herrera Ahuad ejemplificó el drenaje de divisas que se produce a través de los pasos fronterizos mediante un ejemplo práctico: le ilustró la situación del escenario económico con y sin fronteras cerradas, estos meses de pandemia y cierre fronterizo conforman un material empírico irrefutable para discutir la conveniencia tanto para Misiones como para la Nación de tener un régimen impositivo diferencial de cara a una competencia comercial con Brasil y Paraguay.

Como puntualizó el ministro de Hacienda, Adolfo Safrán, al celebrar el acontecimiento: “Este logro fue posible porque la Renovación es escuchada como espacio político por el Gobierno nacional debido a que somos aliados que acompañamos aunque no pertenezcamos al mismo espacio, lo que nos permite no caer en la obediencia partidaria, priorizando la defensa de los intereses de los misioneros”.

Recompensar el cuidado ambiental

El tópico central de la visita presidencial fue el cuidado y la conservación del ambiente. Las afirmaciones de Alberto Fernández fueron contundentes, el presidente parece haber tomado de manera personal el pedido misionero relativo a los beneficios que debiera obtener la provincia por mantener la biodiversidad no solo en su territorio, sino en toda la Argentina.

“En Misiones no hay soja, hay selva y se debe cuidar”. El mandatario lo pudo apreciar de primera mano. A la margen derecha del Paraná ya no hay selva, hay plantaciones de la oleaginosa. “Aquí no hay soja, hay selva y bosques implantados que se deben cuidar”, subrayó mientras sobrevolaba la provincia. Fernández puso en su justo lugar a la problemática cuando mencionó una conversación sostenida con su par francés: “Días atrás, hablando con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, me invitó a que Argentina sea parte de un consejo que proteja la selva tropical y le decía que es llamativo que en Francia estén preocupados por esto y acá los argentinos no nos damos cuenta de lo importante que es y, obviamente, quiero que participemos” y añadió que Misiones debe tener un lugar destacado “ayudando en la protección de esa selva tropical”.

Asimismo, el titular del Ejecutivo nacional afirmó que al cambiar las condiciones climáticas se necesita “garantizar los pulmones del mundo que son esos reservorios de bosques, de selvas, que acá en tierra misionera abundan y mucho” y destacó la importancia de «proteger la selva tropical». «La preservación de las selvas, bosques y montes es central para que el mundo empiece a mejorar en términos de contaminación y cambio climático, y hay que ser conscientes de la importancia del tema para el desarrollo del mundo en que vivimos y que vamos a dejar a nuestros hijos», sostuvo el presidente de la Nación.

Por otra parte, Fernández señaló tanto la relevancia de cuidar los bosques y selvas en el contexto actual, así como de buscar fuentes alternativas de energía: «en un tiempo en el que el mundo se desvió y cambiaron las condiciones climáticas, se necesita como nunca garantizar los pulmones del mundo, que son los reservorios de bosques y selvas que abundan» en Misiones. «Debemos transitar poco a poco a buscar sistemas alternativos a los hidrocarburos, que sean menos contaminantes», concluyó.

Finalmente, el presidente elogió la política de Estado de la provincia de “proteger el medio ambiente y su selva tropical, los montes y bosques, y hacerlo en favor de todos los argentinos». Y que «todos los argentinos debemos retribuir ese cuidado», ya que «los que vivimos en grandes ciudades y vemos cómo nuestro clima se contamina por el uso de hidrocarburos, tenemos que dar gracias a Dios que exista Misiones y esa selva».

Por su parte el gobernador misionero agradeció al presidente “porque en su mandato hemos cumplido con recuperar cuestiones esenciales para nuestra provincia. Esta noche -por el viernes- vuelve el primer vuelo de Aerolíneas a Posadas, en otra gestión también tenemos el puerto para poder operarlo con una sociedad del Estado. Le agradecemos también que nos incluyera en la Hidrovía Federal en la que no estábamos”. Herrera Ahuad indicó que se trata de una cuestión recíproca: “Nosotros lo vamos a acompañar siempre”, concluyó.

El mandatario local también dio a conocer que había recibido una carta de puño y letra del Papa Francisco, felicitando y deseando los mayores éxitos por la creación de la Secretaría de Estado de Cambio Climático. “Me ha encantado que usted haya creado un Ministerio de Cambio Climático -el primero de América Latina-. Esta noticia me alegró mucho. Les hago llegar mis felicitaciones junto al deseo de que este buen ejemplo cunda en otras jurisdicciones”, expresó el Sumo Pontífice y finalizó su misiva del siguiente modo: “Rezo por ustedes. Por favor, le pido que lo haga por mí. Que Jesús lo bendiga y la Virgen Santa lo cuide. Fraternalmente, Francisco”.

En el cierre de su visita a Misiones, Alberto Fernández ratificó su compromiso con el trabajo ambiental desarrollado por la provincia, al mencionar que se llevaba “como tarea para la casa” el pedido misionero de reconocer mediante bonos verdes la contribución climática al país y al mundo que realiza la provincia, lo que le permite contar con el 52% de la biodiversidad de la Argentina.