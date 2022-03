“Ayer empezamos a resolver la deuda con el Fondo Monetario”, destacó el presidente Alberto Fernández en lo que fue su primera declaración pública tras la sanción por parte del Senado de la ley que autoriza a su gobierno a firmar con ese organismo multilateral un acuerdo por la deuda que tomó Mauricio Macri en 2018.

Sin hacer consideraciones en detalle, el jefe de Estado llamó a valorar el esfuerzo de haber encontrado “coincidencias para salir de los problemas» con los sectores que apoyaron esa iniciativa que, por el contrario, posicionó en la vereda de enfrente al sector kirchnerista del Frente de Todos.

“De a poco vamos saliendo de los problemas”

El Presidente se refirió al tema en Tucumán, durante el acto que encabezó en la Plaza Independencia, frente a la sede del gobierno tucumano, donde se firmaron convenios para la construcción de dos alcaldías en esa provincia.

“De a poco vamos saliendo de los problemas”, afirmó. “Y así como primero resolvimos la deuda con los acreedores privados, ayer empezamos a resolver la deuda con el FMI”, añadió durante un discurso frente a la sede de gobierno de Tucumán, hasta donde viajó para participar de un acto en el que se firmaron convenios de seguridad.

Desde allí, el mandatario destacó la ley que fue promulgada a primera hora de hoy sobre una deuda que “nosotros no tomamos, sino que la heredamos” y que “seguramente de haber estado gobernando no hubiéramos tomado nunca”, destacó para depositar en el ex presidente Macri la responsabilidad de ese endeudamiento.

La ley fue aprobada anoche por 53 votos contra 13 y 3 abstenciones. El grueso de los apoyos provino de un sector de la bancada oficialista y de casi toda la oposición. Tal como ocurrio en Diputados, lo rechazó la parte del Frente de Todos más cercano a la vicepresidenta Cristina Kirchner, quien no estuvo en el cierre de la votación.

“Aprovechar el esfuerzo de encontrar coincidencias”

Alberto Fernández no aludió a las diferencias internas, sino que destacó “las coincidencias (que hubo) para salir de los problemas” que aquejan al país, e hizo un llamado a la unidad. “Tenemos que saber aprovechar el esfuerzo de encontrar coincidencias”, señaló.

“Hay un tiempo de la Argentina que de una vez y para siempre debemos inaugurar que es el tiempo de trabajar unidos. Ya tuvimos demasiados años para distanciarnos, pelearnos y marcar diferencias”, agregó.

Luego sostuvo que “hay cuestiones donde no tiene sentido que sigamos marcando esas diferencias” porque los ciudadanos “nos están reclamando que cada uno ceda lo que tiene que ceder para poder lograr los resultados que hacen falta que alcancemos” porque “podemos estar viviendo un momento bisagra en la Argentina”.

“Nosotros, como nacimos peronistas, cuando aparece un problema lo único que hacemos es poner el pecho y enfrentarlo”, subrayó e hizo un llamado a “seguir trabajando” a pesar de las dificultades.

El Presidente fue a Tucumán para firmar convenios de seguridad y entregar patrulleros. La idea inicial era que allí anunciara las medidas contra la inflación, aunque la difusión del paquete con la cual el Gobierno intentará frenar la escalada de precios quedó para la tarde en la Casa Rosada

En el acto estuvieron el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández; el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; y el jefe de Gabinete y ex mandatario tucumano, Juan Manzur, entre otras autoridades.

Fuente: Página 12