«Portugal, España, Francia y Alemania siempre nos han acompañado en nuestros planteos. Como ahora estamos haciendo nuevos planteos, queremos transmitírselos y, hasta acá, el presidente de España y el de Portugal nos han dicho que podíamos contar con ellos», dijo Alberto Fernández a Página12 y otros medios en el hall de entrada del hotel en el que pasará esta noche en París.

El tercer día de la gira presidencial por Europa culmina en Francia -dónde llegó cerca de las siete de la tarde, hora local- con una cena en la residencia del embajador argentino, junto a toda la comitiva. La reunión central del día fue en Madrid, dónde almorzó con el presidente español, Pedro Sánchez, que tras el encuentro bilateral expresó que «hay que revisar el mecanismo de sobretasas que tiene el FMI y que está evidentemente dañando las posibilidades económicas de la Argentina. Nosotros esto lo apoyamos».

Con respecto a la agenda que manejará durante el almuerzo de este miércoles con el presidente francés, Emmanuel Macron, Fernández aseguró que «tendrá que ver con problemas que tienen Argentina y América Latina, Macron siempre ha sido un presidente que nos ha escuchado y acompañado».

Las negociaciones con el Club de París, organismo con el cuál el país tomó un crédito de 2500 millones de dólares cuyo primer vencimiento es en mayo, son uno de los temas centrales de la gira. El Gobierno trabaja, desde la visita en abril por los países europeos que realizó el ministro de Economía, Martín Guzmán, en generar un «puente de tiempo» para postergar los pagos. En esa línea, el presidente Fernández expresó desde París que «Martín (Guzmán) ha trabajado mucho en eso y creo que estamos avanzando. Después seguramente hablemos de ese tema».

La última vez que el presidente argentino estuvo en suelo francés fue en febrero del 2020. El Presidente recordó que, en aquel momento, tuvo buena recepción de su par francés y señaló que «desde la última vez que vine hasta ahora he hablado en varias oportunidades con el presidente Macron y lo que percibo es que tenemos una sintonía muy parecida». «Con Macron me pasa lo mismo que con el presidente Antonio Costa en Portugal. Con ambos tenemos una mirada muy parecida de lo que le está pasando al mundo y de lo que el mundo necesita. En el primer encuentro del G-20, por ejemplo, cuando todavía la vacuna era tan solo una expectativa, yo plantee que ese debería ser un bien global, que es lo que ahora está planteando, por ejemplo, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden». En aquel momento –recordó Fernández– «el que más me acompañó fue Macron».

Fuente: Página 12