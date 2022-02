El presidente Alberto Fernández, tras reunirse esta tarde con brigadistas, militares y bomberos que combaten los incendios forestales, en el departamento correntino de San Miguel, aseguró que “donde hay un argentino que sufre, que tiene una necesidad hay una Argentina que sufre, y todo el país tiene que ir en soporte”, porque “no somos 24 distritos sino un país”.

“El Gobierno nacional estuvo en contacto siempre enviando ayuda para controlar los incendios, con recursos y facilidades”, explicó el mandatario en un acto en la Escuela de la Familia Agrícola Ñanderoga, luego de sobrevolar las zonas afectadas por los incendios en Misiones y Corrientes.

Y definió: “Tenemos que prevenir todo lo que sea necesario para que estas cosas no ocurran más. El mundo ha cambiado y debemos entender que no hay tiempo que perder. El cambio climático no es un problema del futuro sino del presente, y esto que nos está pasando es necesario entenderlo y afrontarlo”.

El jefe de Estado estuvo acompañado por los gobernadores de Misiones, Oscar Herrera Ahuad; y Corrientes, Gustavo Valdés; los ministros de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié; Seguridad, Aníbal Fernández; Interior, Eduardo de Pedro; Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez; y el titular del Banco Nación, Eduardo Hecker.

Durante la declaración, el Presidente se dirigió además a “los bomberos, brigadistas locales y de todas las provincias, a las fuerzas de seguridad nacional que han estado acá colaborando con Corrientes en un momento tan difícil, a nuestros hermanos bolivianos por la ayuda y al gobierno de Brasil que ha enviado brigadas”, a quienes agradeció por “el coraje, el empeño y el esfuerzo que han puesto”.

El mandatario, que llegó este mediodía a la ciudad de Posadas, estuvo también acompañado por el secretario de Control y Monitoreo Ambiental, Sergio Federovisky; las secretarias de Cambio Climático, Cecilia Nicolini, y de Coordinación Militar en Emergencias del Ministerio de Defensa, Inés Barboza; y el secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello.

Luego de un sobrevuelo inicial que incluyó las zonas de los Esteros del Iberá, los sectores aledaños al Embalse Yacyretá, y el sector costero de la ciudad de Ituzaingó, el Presidente descendió en la base operativa que funciona en la Escuela de la Familia Agrícola Ñanderoga, donde se albergan alrededor de 250 brigadistas de distintas provincias y de la delegación enviada por el gobierno de Bolivia.

Al tomar la palabra, el gobernador Valdés precisó que “se ha dado una batalla épica contra el fuego” en la provincia, “trabajando mañana, tarde y noche, por lo que quiero reconocer el esfuerzo de todos”, y precisó: “Estamos ante la sequía más grande en 60 años y hay zonas que son desoladoras, con lagunas que han desaparecido, por lo que quiero que el pueblo de Corrientes tenga la fortaleza que siempre mostramos a lo largo de nuestra historia”.

Por su parte, el ministro Cabandié anunció que su cartera incrementará en $ 10.000 millones la inversión para la conformación del Fondo Nacional para el Enriquecimiento de los Bosques Nativos.

Este aumento en los recursos destinados al Fondo Nacional de la Ley Nº 26.331 para la conservación de los bosques nativos representa la mayor partida presupuestaria desde la sanción de esa ley, en el año 2007, y es el primer paso hacia un plan de incremento progresivo de fondos que permitan frenar definitivamente los desmontes y los incendios forestales en un contexto de cambio climático con consecuencias cada vez más graves.

El Ministerio dispondrá asimismo otros $ 500 millones para la restauración de bosques nativos afectados por incendios, en el marco de un Plan Federal que promoverá la inversión en la producción de plantas nativas, y la capacitación e implementación para la restauración de bosques.

En relación con el anuncio de Cabandié, el gobernador Herrera Ahuad expresó su satisfacción por el impulso de la Ley de Bosques y porque “se empiece a cumplir con las cuestiones que hacen al financiamiento”, y puntualizó: “Acá se trata no sólo de la pérdida de lo económico sino de la vida de las personas” por lo que “agradezco al Presidente la ayuda en lo económico y en los programas”.

El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, en tanto, informó que “hay una línea de financiamiento para asistir a los productores con menos de 50 cabezas, con $ 200 millones en forma inmediata, $ 500 millones a tasa cero a 22 meses, y con un 30 por ciento de financiamiento”.

Y adelantó que junto al Ministerio de Desarrollo Productivo se llevará adelante “otro financiamiento con el Banco Nación de $ 5.000 millones, también para la ganadería y para reponer los materiales que se hayan roto o se hayan quemado”.

El ministro de Interior valoró la “puesta a disposición de intendentes e intendentas, de un programa que se llama Municipios de Pie para que puedan empezar a trabajar en la reconstrucción del día después”.

Por último, el titular del Banco Nación, además de la ayuda conjunta a Pymes con el Ministerio de Desarrollo Productivo, informó la disposición de “una línea de créditos de subsidios al consumo de $ 1.000 millones para las compras de alimentos en almacenes y supermercados”.

Recursos del Gobierno nacional para paliar los efectos de los incendios

El Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) coordina en Corrientes el despliegue de 12 medios aéreos (seis aviones hidrantes, un observador y cinco helicópteros), además de 286 brigadistas y personal de apoyo movilizados, mientras que en todo el país la cantidad de medios aéreos en actividad asciende a 22 (10 aviones hidrantes, dos observadores y 10 helicópteros).

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible anunció asimismo que destinará $ 300 millones a Corrientes para fortalecer la adquisición de equipamiento para las brigadas provinciales y para cubrir las demandas logísticas del operativo contra el fuego.

En tanto, el Ministerio de Agricultura declaró el estado de emergencia y de desastre agropecuario en toda la provincia de Corrientes por el término de seis meses, con alcance a las explotaciones rurales «afectadas por sequías y/o incendios», y destinó $ 200 millones en aportes no reintegrables, además de un camión perforador.

La AFIP también determinó la suspensión hasta el 31 de diciembre de 2022 de las intimaciones, la iniciación de los juicios de ejecución fiscal y la traba de embargos, así como tampoco iniciará el proceso de caducidad por falta de cancelación de cuotas de los planes de pago realizados por contribuyentes afectados hasta la misma fecha.

El Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), cuyo presupuesto superó los $ 6.500 millones para 2022, mantiene un despliegue de cinco aviones hidrantes, un helicóptero y 159 brigadistas y personal de apoyo, a los que se sumaron en los últimos días otros 70 agentes de Bolivia.

En el territorio se cuenta con nueve autobombas, equipamiento, maquinaria pesada y móviles de apoyo, además de un grupo de funcionarios de la cartera que viajó al terreno para conformar, en coordinación con las provincias de Corrientes y Chaco, un equipo interinstitucional de veterinarios, biólogos y especialistas en conservación para el rescate de fauna silvestre y su posterior reinserción.

A su vez, el Ministerio de Defensa envió un avión observador, dos helicópteros, un equipo de comunicaciones satelitales y casi 100 efectivos, que trabajan en el lugar con ocho remolques, tres camionetas, dos camiones Unimog de comunicaciones, nueve vehículos livianos, un ómnibus y un camión Iveco volcador, dos cisternas y dos cocinas de campaña.

También se sumaron brigadistas de la Policía Federal a través del Ministerio de Seguridad, con equipamientos y 100 kits para combatir incendios forestales, que trabajan en coordinación con los bomberos voluntarios de Misiones, Corrientes, Entre Ríos y Chaco.

El Ministerio de Salud mantiene operativo un quirófano móvil en el departamento de Ituzaingó, en el norte de Corrientes, con tres médicos veterinarios y un auxiliar que se encuentran aprovisionados con más de 140 mil insumos médicos.

En paralelo, la Cancillería ya gestionó el ingreso de apoyo desde Brasil de 20 bomberos militares, dos autobombas, un auto tanque y cinco camionetas, desplegados desde hace varios días, además de cursar solicitudes de apoyo en proceso a Francia, Chile (ya tiene un medio aéreo presente), la Unión Europea y Estados Unidos.

El Ministerio de Desarrollo Productivo anunció la entrega de créditos para la asistencia a productores por $ 500 millones con tasa del 0% durante el primer año, correspondientes al Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (Fondep).

El financiamiento destinado a inversión para recomponer equipamiento y material necesario para producir será de hasta $ 10 millones y tendrá un plazo de hasta cinco años, mientras que los préstamos destinados a capital de trabajo tendrán un monto máximo de 6 millones de pesos y un plazo de hasta tres años, incluido el periodo de gracia.

El Ministerio del Interior otorgó $ 200 millones de Aportes del Tesoro Nacional, mientras que el Ministerio de Desarrollo Social realizó un aporte por un total de 100 millones de pesos y el envío de 70 colchones y cuchetas para campamento de brigadistas.

El Banco Nación dispuso, asimismo, el otorgamiento de créditos para pymes y productores agropecuarios por $ 5.000 millones, además de un reintegro de $ 5.000 para las compras en supermercados y comercios de cercanía realizadas con tarjetas BN, mediante un aporte de $ 1.000 millones.

Por otro lado, el Ministerio de Turismo y Deportes anunció que destinará $ 25 millones para la realización de obras de reparación de infraestructura turística dañada y el desarrollo de la campaña de promoción para el reposicionamiento del destino. Y también diseña un programa de apoyo económico a prestadores turísticos que vieron su actividad afectada por los incendios.

También la cartera de Obras Públicas se encuentra en proceso de otorgamiento de dos camiones cisterna de 25 mil litros cada uno.