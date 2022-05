El presidente Alberto Fernández sostuvo este miércoles que su «gran adversario» y su «gran enemigo» es el exmandatario Mauricio Macri y afirmó que su objetivo es «lograr que nunca más el neoliberalismo gobierne la Argentina».

«Mi gran adversario y mi gran enemigo es Macri. Tengo un solo objetivo que lograr y es que nunca más el neoliberalismo gobierne a la Argentina, y eso fue Macri», dijo el Presidente en una entrevista que brindó a la emisora alemana DW en español.

El Presidente fue consultado por encuestas según las cuales el electorado sostiene que preferiría a los exmandatarios Macri y Cristina Fernández de Kirchner como candidatos.

«Usted habló de reelección, ¿de dónde van a sacar los votos entonces?», le preguntó la periodista Jenny Pérez.

«Los votos van a salir de Argentina, pero mi problema no es mi reelección sino ver cómo sacamos a la Argentina de ese lugar», respondió el mandatario y agregó: «Confiaría un poquito menos en las encuestas que están muy manipuladas».

«Yo no he decepcionado a parte de mi electorado, no pienso semejante cosa, eso dicen algunos», sostuvo Fernández y consideró que «la pandemia afectó mucho a la población argentina; el mundo fue una víctima de la pandemia y la causa no es del Gobierno sino de la pandemia».

Fuente: Télam