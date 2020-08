El presidente Alberto Fernández participó en el mediodía de este miércoles, a través de una videoconferencia, del lanzamiento de una nueva línea de fabricación de lavarropas de la empresa Newsan, en su planta en el partido bonaerense de Avellaneda, que demandó una inversión inicial de 10 millones de dólares.

“Necesitamos que los empresarios confíen en el país para darles las mejores condiciones para que inviertan, promoviendo al mismo tiempo un sistema de justicia social para todos los argentinos”, expresó el mandatario desde la residencia de Olivos.

“El gran movilizador del mercado es la industria, y el mayor oferente de trabajo es la pequeña y mediana empresa argentina, y los empresarios argentinos deben saber que en el gobierno argentino tienen socios para que sus empresas den trabajo, para que exporten y traigan divisas a la argentina”, aseguró.

El mandatario agradeció a los directivos de Newsan y LG “por seguir creyendo en la Argentina”, y aseveró: “Es muy importante seguir contando con empresarios que apuestan, que crean y que producen, que exportan en la Argentina porque ese es el modo en que el país se va a poner de pie”.

Asimismo, el Presidente informó que por la mañana se comunicó con la titular del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, con quien señaló que “pudimos intercambiar ideas sobre lo que pasa, y saber que, sin prisa pero sin pausa, nos podremos poner a trabajar para ordenar el desorden que heredamos”.

“Mi conversación con Kristalina me alienta a pensar que vamos a poder hacerlo con una lógica común, que es la lógica de no postergar a la Argentina y de no hacer sufrir a los que ya mucho han sufrido”, explicó al tiempo que aseguró: “Para poder seguir ordenando estas cosas debemos pedirles a los empresarios que sigan confiando en el país, que sigan creyendo en que el país que tantas veces ha caído sabrá levantarse otras tantas veces”.

En ese sentido, afirmó que “la Argentina salió del pozo de los deudores intratables, y el mundo nos hace saber que no va a postergar ninguna de estas inversiones ni el trabajo de nadie”.

Desde la Casa de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, participó del acto el gobernador, Axel Kicillof. Además, estuvo presente desde su despacho municipal, el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi. Por parte de la empresa, concurrió el fundador del grupo Newsan, Rubén Cherñajovsky; y desde la planta participó el CEO de LG Electronics Argentina, Enrique Laffue.

También asistieron, desde Casa Rosada, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; y la secretaria de Provincias del Ministerio del Interior, Silvina Batakis.

Por su parte, el gobernador de Buenos Aires remarcó que “a partir de 2016 la política económica dejó de pensar en la industria nacional y en el trabajo, y la empresa empezó a estar en jaque”, y aseguró: “Desde diciembre, volvimos a traer un modelo productivo e industrial que para la provincia de Buenos Aires es muy importante, acompañando de nuevo a esta empresa en su proceso de expansión”.

El proyecto, que demandó una inversión inicial de 10 millones de dólares, se lleva a cabo en conjunto con la marca internacional LG, que aportó la maquinaria y el equipamiento técnico para la fabricación de los lavarropas.

En 2014, Newsan reinauguró la emblemática planta de SIAM en Avellaneda, en la que lleva invertidos desde ese momento 50 millones de dólares, y donde lleva a cabo la fabricación de heladeras. Este mes se suma a la producción la nueva línea de lavarropas, que aportará a la planta una capacidad productiva de 100 mil unidades y un total de 50 colaboradores a la nómina de 200 empleados con que ya cuenta la fábrica.

La unidad productiva fabricará, en una primera instancia, tres modelos de lavarropas de carga frontal, con una capacidad de 8.5 kg, con tecnología invertir y motor direct-drive, y que tendrán una durabilidad de 22 años.

A su turno, el intendente de Avellaneda destacó la decisión de “un gobierno que toma lo productivo como una cuestión esencial, que conjuga lo público y lo privado, y que es parte de un modelo de país con el desarrollo productivo al que aspiramos”.

Luego, el fundador de Newsan afirmó: “Creemos en la industria nacional, y en que el trabajo es una fuente que permite a la gente tener una vida digna”, al tiempo que aseguró: “Tenemos un equipo de gente altamente profesional y un grupo familiar empresario que piensa que se debe reinvertir en la Argentina, que es donde surgió su patrimonio. Sin el aporte de todos va a ser muy difícil sacar adelante esta situación”.