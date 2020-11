El presidente Alberto Fernández reiteró este jueves que la Argentina está negociando con todos los fabricantes de vacunas y que la rusa Sputnik V podría ser la primera en llegar al país, en el mes de diciembre, para comenzar el proceso de vacunación.

«Tenemos una propuesta de Rusia que está avanzando muy bien que nos permitiría tener la vacuna en diciembre. Muchas veces los tiempos de pruebas se van corriendo, pero todo indica que sobre fines de diciembre podríamos contar con la vacuna rusa», subrayó el jefe de Estado.

El mandatario insistió en que están «avanzadas las negociaciones con todos los fabricantes de vacunas» y recordó que hay «un acuerdo con Oxford y Astrazéneca para producir la vacuna en la Argentina», en tanto que comentó que «vacunar no es una tarea fácil por la infraestructura que necesitan las vacunas».

De paso, el primer mandatario «tiró un palo».

Fernández aseguró que le «asombran» los ex ministros que «dejaban vencer vacunas» y ahora «quieren explicar como manejar» la pandemia de coronavirus.

«Escucho a ex ministros que dejaban vencer vacunas en la Aduana que me querían explicar cómo había que hacer las cosas. Me asombra. Dejaron el sistema sanitario en una situación calamitosa. Fueron los que dejaron hospitales sin inaugurar y degradaron al Ministerio de Salud. Me asombra», subrayó el mandatario.

«En la Argentina nunca se saturó el sistema sanitario por el enorme trabajo que hicimos», puntualizó el jefe de Estado en diálogo con Futurock.