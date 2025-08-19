El programa Ahora Pan continuará vigente en Misiones sin aumentos en su valor de referencia, que se mantiene en hasta $2.400, al menos hasta el 15 de septiembre, fecha en la que volverán a revisarse sus términos.

Con esta medida, ya son seis las renovaciones mensuales consecutivas sin modificaciones en el precio tope del producto, que había alcanzado este valor en febrero de este año.

Desde el Gobierno provincial destacaron el acompañamiento del Centro de Industriales Panaderos de Misiones, con quienes se sostiene un diálogo permanente para garantizar la continuidad del programa y evaluar posibles ajustes.

“De esta manera, ‘Ahora Pan’ se consolida como una herramienta clave para el bolsillo de las familias misioneras, al mantener accesible un alimento básico de la canasta diaria. Gracias a esta política, el pan en Misiones continúa siendo uno de los más baratos del país”, destacó el Ministro de Hacienda Adolfo Safrán.