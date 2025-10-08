De cara al Día de la Madre, el gobernador Hugo Passalacqua anunció una nueva edición del programa «Ahora Mamá», que ofrecerá reintegros de hasta 25 % y financiación en comercios misioneros.

Durante dos días, 17 y 18 de octubre, quienes realicen compras con tarjetas de crédito del Banco Macro podrán acceder a reintegros automáticos del 20 %, o del 25 % si compran en comercios misioneros, y financiar sus compras en 1 o 6 cuotas sin interés.

A través de su cuenta oficial en X (antes Twitter), Passalacqua informó:

“El viernes 17 y el sábado 18 de octubre estará vigente el programa ‘AHORA MAMÁ’ para compras con tarjetas del Banco Macro en 1 o 6 cuotas, con reintegro del 20 %, o del 25 % en comercios misioneros”.

Informo que el viernes 17 y el sábado 18 de octubre de 2025 estará vigente el programa “AHORA MAMÁ” para compras con tarjetas de crédito del Banco Macro en 1 o 6 cuotas, con reintegro del 20%, o del 25% en comercios misioneros. — Hugo Passalacqua (@passalacquaok) October 8, 2025

Impulsado por el Gobierno de Misiones junto al Banco Macro, el programa busca potenciar el consumo local y brindar un alivio económico a las familias en una fecha clave para el comercio minorista.

El año pasado, “Ahora Mamá” logró un alto nivel de adhesión con reintegros del 15 % y 20 %, y en esta edición se amplía el beneficio para maximizar el impacto directo en los negocios de la provincia.

Los comercios interesados en participar pueden adherirse mediante los canales habilitados por el Ministerio de Hacienda y el Banco Macro, siguiendo el procedimiento habitual del programa. Los reintegros se acreditarán de manera automática en los resúmenes de las tarjetas de crédito, según las condiciones establecidas.

Para más información, ingresar a: https://ahora.misiones.gob.ar/