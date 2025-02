Tras haber anunciado esta semana su salida de la Organización Mundial de la Salud y haber dejado abierta la posibilidad de dejar otros organismos internacionales, el gobierno de Javier Milei analiza ahora dejar el Consejo de Derechos Humanos de la Naciones Unidas (ONU), un ámbito del que se busca fortalecer la protección de derechos.

La posibilidad de irse del Consejo fue reconocida a LA NACION por un funcionario cercano al Presidente. El primer indicio de lo que podría suceder con la participación de la Argentina en este ámbito está dado por la ausencia del país en la sesión que se realizó este viernes, en Ginebra, Suiza, a la que se había convocado para abordar las violaciones a los derechos humanos que se están produciendo en Congo. Estados Unidos también se ausentó de la convocatoria, lo que muestra otra similitud con Washington, con el que Milei no esconde un alineamiento total desde la llegada de Donald Trump al poder. De hecho, la decisión de irse de la OMS fue tomada antes por el estadounidense.

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU está formado por 47 Estados de los 193 que conforman el organismo. El principal motivo que impulsaría la salida de la Argentina es que el comité no llamó organización terrorista a Hamas, con quien Israel, otro país aliado de Milei, está en plena disputa. Cerca del Presidente cuestionan que el comité de la ONU no haya aprobado ninguna resolución sobre el tema tanto antes como después del ataque sufrido el 7 de octubre de 2023. De hecho, Israel ya abandonó el consejo. Israel cuestiona no haber llamado “terrorista” al grupo islamista Hamas.

La oficialización de la salida del país del Consejo de Derechos Humanos de la ONU podría concretarse antes del viaje que Milei tiene previsto a Israel, el mes próximo para recibir el “Premio Nóbel Judío”, que le fue otorgado en enero por su compromiso y apoyo con Israel y las víctimas del terrorismo. Por primera vez este reconocimiento se le otorgó a un presidente. Será la segunda visita a ese país, tras haberlo visitado por primera vez en febrero del año pasado. “Desde el 7 de octubre, ha sido sin duda uno de los amigos más incondicionales de Israel. Cuando la mayoría de los aliados de Israel callaban o condenaban, presionaban y, en algunos casos, sancionaban a Israel, el presidente Milei se mantuvo firme con los judíos y fue su defensor más visible, vocal e inequívoco”, dijo Stan Polovets, el co-fundador y director de la fundación que entrega la distinción.

La ONU es uno de los organismos contra los que más críticas lanzó Milei, que se opone severamente a algunos temas que allí se abordan, como el de la agenda 2030, cuyo rechazo fue planteado por el Presidente en la última cumbre del G-20. “La Argentina considera que afecta la vida, la libertad y la propiedad de las personas”, señaló en un comunicado oficial. “Se está haciendo una evaluación estratégica de cada una de las posibles salidas”, dijeron las fuentes oficiales consultadas. El próximo paso podría estar la retirada del Acuerdo de París, en rechazo a la narrativa global sobre el cambio climático.

Críticas en la ONU

En su primer discurso ante los líderes y dignatarios del mundo reunidos para la 79º Asamblea General en la sede de la ONU, el presidente Javier Milei desplegó en septiembre durísimas críticas al rumbo del multilateralismo, acusó al organismo de darle la espalda a su mandato original y promover una agenda “socialista”, y lanzó una “doctrina de la nueva Argentina”, anticipando que el país abandonará la neutralidad para colocarse “a la vanguardia de la lucha en defensa de la libertad”.

“Estamos ante un final de ciclo. El colectivismo y el postureo moral de la agenda woke se han chocado con la realidad, y ya no tienen soluciones creíbles para ofrecer a los problemas del mundo. De hecho, nunca las tuvieron”, dijo Milei durante su mensaje, que se ajustó al tiempo estipulado de 15 minutos.

Fuente: La Nación