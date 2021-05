Agustina Correa (37) es instructora de Taekwon-Do ITF desde hace 23 años y actual presidenta de la Federación Misionera de este deporte. Técnica en Comercio Exterior de profesión, esta joven es hoy una de las candidatas a concejal de Posadas por el sublema ‘Ciudadanía Activa’, en un nuevo camino que asegura tomarlo “muy en serio”.

En una entrevista con ENFOQUE, Correa habló de su carrera deportiva y sobre las cuestiones que la llevaron a sumarse al espacio político del Frente Renovador.

¿Cómo llega a vos la presidencia de la Federación?

En la asamblea del año anterior (2020) se elige el presidente del próximo mandato. Trabajo en la Federación hace muchos años. Me propusieron en otras ocasiones y creía que no era el momento. En el 2020 acepté la candidatura para este año (2021). Creo que tenemos la experiencia suficiente para encarar un proyecto así. Hay muchos años de trabajo.

¿Cuándo comenzaste esta disciplina?

Tengo 37 años y comencé a los 7. El Taekwon-Do llegó a mí justamente en este lugar (Instituto Ring 1), donde antes funcionaba un gimnasio y como todos mis amigos venían, yo también quería. Mi tía me llevó a la academia de Carlos Méndez y mi primera instructora fue María Virginia Dionisio. Comencé con ella, después me cambié con Carlos (Méndez). Luego viajé a Buenos Aires donde entrené seis años de la mano de Gabriel Méndez. Vivía en esa provincia, pero siempre competía por Misiones. Fui al Sudamericano, al Selectivo, todo representando a mi provincia.

Según Carlos Méndez, el futuro del Taekwon-Do está en manos de las mujeres, ¿qué pensás al respecto?

Claramente coincido. Si hablamos de ITF, ya hace unos años en concordancia con el Comité Olímpico se creó el Comité de la Mujer, desde el cual se estuvo trabajando mucho en pandemia. En nuestra actividad las mujeres fueron ganando terreno, ganando categorías que para nosotros es importante porque habla de la experiencia y el trabajo en esta disciplina. Después eso se ve reflejado hacia abajo, el mayor ejemplo es lo que está pasando ahora con Alicia (Zalesak) y conmigo, que somos dos referentes en la actividad que comenzamos a trabajar buscando también otros espacios. Eso habla de la importancia que tiene la mujer hoy, no solo en Taekwon-Do, sino en el deporte, en las instituciones y otras actividades. La mujer va ganando su espacio, llegó el momento de involucrarnos y nos estamos animando. Son muchas las mujeres que practican la actividad. Yo debo tener 50 y 50 de alumnos en general, pero hay clases que son 70 por ciento mujeres, situación que antes no pasaba.

¿Por qué crees que está ocurriendo eso?

Se está rompiendo el estigma de actividades para hombres o para mujeres. Las actividades son para todos. Como decimos los colores, las ropas son para todos. La idiosincrasia del misionero es complicada en ese punto, pero las generaciones jóvenes te piden y los papas acceden. Siempre nos terminan educando los chicos, los estereotipos tenemos los adultos, los chicos la tienen clara. Además, se le da el espacio.

¿Se trabaja mucho en la inclusión?

Por supuesto, siempre hablo de inclusión real no solo de palabra. Para eso uno se tiene que formar en todos los aspectos. Yo trabajo con chicos con alguna discapacidad, el problema es mío de como adapto la clase. Los chicos son los que los integran mucho, los acompañan y lo hacen naturalmente como debería ser, por eso me gusta trabajar con chicos, porque aprendo mucho de ellos.

¿Cómo fue trabajar durante la pandemia?

Se pudo remar, mi desafío fue aprender las formas al revés, porque ellos te ven en espejo en videos. Pero los chicos entienden y aceptan las reglas, respetan el protocolo, se adaptan.

¿Cómo fue la experiencia de competir de manera online?

El año pasado quedé segunda en el campeonato mundial abierto, obviamente fue solo de la modalidad Formas, un hermoso desafío. Estas competencias también llegaron para quedarse. Hay modalidades nuevas: Formas por equipo mixto, por ejemplo. Es un gran estímulo, porque uno se lo toma como que viaja al lugar.

¿Cuántos títulos internacionales lograste?

Mi primer campeonato mundial fue en 1998 en India y en el 2000, competí en Corea del Norte. En esa época calificaba solo el primero y yo fui la primera mujer de la provincia en clasificar a dos eventos consecutivos. Tenía entre 15 y 17 años en ese momento.

A nivel internacional volví a competir cuando volví de Buenos Aires, en el 2007. Fue en Asunción (Paraguay) que salí segunda en la modalidad de Lucha y tercera en Formas. Después me puse a tono y se armó por primera vez un selectivo nacional en el que competí por Misiones y quedé segunda. Clasificaba solo el primero, pero son cosas de aprendizaje.

En Nueva Zelanda 2011 también quedé segunda en el selectivo. En esa época comencé a ir a los Abiertos y a mechar con Panamericanos. Fue en Brayton (Inglaterra) que ganamos medallas de bronce en Lucha, el primer torneo grande del abierto de ITF con 1.800 competidores. Posteriormente, viajamos a Australia y salimos terceros en Lucha con compañeras de Chaco y de Posadas. En Londres 2012 fue el primer torneo grande que Misiones trajo muchas medallas.

¿Cómo fue pasar tu vida de alumna a instructora y seguir compitiendo?

Es una faceta linda de llevar en conjunto, obviamente requiere mucho sacrificio. Sé que la prioridad son mis alumnos y siempre lo van hacer, inclusive si llega a coincidir horarios de competencia, competirán ellos y no yo. El trabajar juntos hace que vea el sacrificio. Ves que todo es compatible si uno es ordenado. Si no planificás no podés hacer nada, entonces planificás todo: fechas, descanso, nutrición. Y en todos los ámbitos de la vida funcionar como equipo es lo importante.

¿En que año comenzaste a enseñar y dónde?

Rendí para I Dan en diciembre de 1996. Empecé a dar clases en el año 1997 en este espacio físico, donde estoy hoy.

Me gustó el Taekwon-Do desde el primer momento, nunca hice otra actividad de niña y me enamoré de esta. Desde que fui cinturón azul comencé a ayudar en las clases de Alicia Salezak, así que todo va sumando. Ella ya era cinturón negro, comencé allí y me encantó. Por eso digo, la docencia se ama o no se ama. Creo que todos los docentes de cualquier actividad somos muy pasionales, sabes que estás formando personas, cuando asumís esa responsabilidad sabés que es una responsabilidad grande, pero muy linda. Me pasa hasta el día de hoy con chicos que están terminando la secundaria, que hicieron Taekwon-Do en algún momento de su vida y hasta el día de hoy se acuerdan, pasan me saludan, y eso para uno es como ganar el ‘Quini Seis’. Inclusive algunos vuelven a entrenar después de muchos años. Eso habla de que uno hizo un buen trabajo.

En lo político, ¿por qué aceptaste el desafío de integrar una lista de concejales?

Creo que esta pandemia nos enseñó un montón de cosas y creo que lo más importante es que hay que involucrarse más, entonces a veces estamos en una situación muy cómoda, de mirar lo que hace el otro, pero no involucrarse desde el lado que sea. Esta pandemia a mi por lo menos me enseñó que hay que involucrarse.

Cuando me hicieron la propuesta pensé lo mismo que con la Federación. Dije este es el momento, me siento preparada para el desafío y aparte tengo un equipo de trabajo muy bueno, sabía dónde me metía, los conozco y dije con esta gente sí quiero. Entonces está buenísimo de que se vea que hay gente de cada rubro y que cada uno desde su impronta personal, de su trabajo, desde los años de militancia de muchos de ellos, se puede abrir un camino nuevo y estoy muy contenta, apoyando un proyecto para una ciudad mucho mejor.

¿Qué proponen desde el equipo de Ciudadanía Activa a los posadeños?

El eje de campaña habla de inclusión, de educación y de una ciudad sostenible. Está todo integrado, la idea es que haya una economía circular. Los candidatos que encabezan la lista son gente que trabajan hace mucho en la temática y la idea es sumar en educación también. La idea es que lo reciclable sea parte de la ciudad y para eso la base es la educación. La digitalización es también parte clave del eje de trabajo.

Sé que es un camino que recién empieza, por eso acepté este desafío. Esta bueno esto de que quieran integrar a las mujeres y personas de diferentes sectores. Está bueno que los espacios políticos se nutran de toda esa gente.

¿Por qué el posadeño debe acompañar con su voto al sublema que integrás?

Posadas está más linda, todos lo ven, estamos trabajando y seguiremos trabajando en ordenanzas que acompañen este proceso y a la gestión del intendente Leonardo Stelatto.