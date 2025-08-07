La fusión de sonidos llegará a la capital provincial con Los Cafres que serán los protagonistas de la Fiesta Koonga en UMMA (ubicado en avenida Maipú 2260 de Posadas). La presentación será este viernes, a partir de las 22 horas. Las entradas están disponibles en Ticket Misiones. En formato físico se consiguen en la boletería de UMMA, That Metal Shop (calle Jujuy y Santiago del Estero), y Beerlin bar del Shopping (Bolívar y San Lorenzo). Las generales del lote 2 tienen un valor de $30.000. Las Ultra Vip lote 2 por $50.000 y los camarotes para 10 personas a $600.000.

El mismo viernes, en el Teatro Lírico del Parque del Conocimiento, el pianista Horacio Lavandera ofrecerá “Sonidos de lo Eterno”, un recorrido exquisito que va desde Beethoven y Mahler hasta las composiciones de Cerati y los Beatles, mostrando su capacidad de unir mundos musicales en una sola velada. Será a partir de las 21:00 horas y las entradas están en venta en Ticket Misiones, Butaca Uno y Kiosco Revistería Piturro.

La agenda continúa con la llegada de Roberto Pettinato a Posadas y un show que rinde homenaje a Sumo y revive los años dorados del grupo. La cita será el sábado 9 de agosto en el Auditorio de la Escuela de Rock (3 de febrero 1660), a partir de las 22:00 horas. Las entradas se consiguen a un valor de $25.000 (segundo lote) en Ticket Misiones. También están disponibles de forma física en That Metal Shop (Jujuy 2492).

El teatro dice presente con fuerza con la obra “Calígula”. La aclamada pieza de Pepe Cibrián Campoy, sube al escenario del Teatro Lírico del Parque del Conocimiento para deslumbrar con su historia sobre el poder absoluto y sus consecuencias. Será el domingo 10 de agosto a las 20.00 horas. Las entradas pueden adquirirse en La Casa del Ángel Regalaría y a través de la plataforma PlateaVip.com.ar.

Propuestas en Eldorado

El norte también suma actividades para disfrutar. En este sentido, Eldorado recibirá a “Sabrina sin voz”, una obra compuesta por cinco piezas breves de Martha Albanese que fue ovacionada en París y ahora tendrá funciones especiales en la provincia. Será este sábado a las 21:30 y el domingo 10 a las 20:30 en el Teatro del Pueblo, (Santiago de Liniers 2559, km 2). La propuesta es apta para mayores de 13 años y tiene el acompañamiento de la Municipalidad de Eldorado. Las entradas se consiguen por WhatsApp al 3751-521205 y ya están en venta anticipada: generales a $15.000, combo 2×1 a $20.000 y entradas con descuento a $8.000 para estudiantes, jubilados y socios.