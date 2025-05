En su discurso de Apertura de las Sesiones Ordinarias de la Cámara de Representantes del pasado 1° de Mayo, el gobernador Hugo Passalacqua, tras repasar las distintas acciones y obras que impulsó el Gobierno provincial en materia energética durante 2024, comunicó la prórroga de la Tarifa Social Provincial. Destacó que el beneficio se mantendrá vigente hasta el 31 de diciembre de 2025 con el objetivo de seguir cuidando los ingresos de las más de 120 mil familias de menores recursos que acceden a una tarifa bonificada.

El ministro de Hacienda, Adolfo Safrán, recordó que el Gobierno de Misiones puso en marcha la Tarifa Social Provincial en el año 2017 luego de que el Gobierno nacional de ese entonces eliminara la Tarifa Social Nacional.

Detalló que actualmente consiste en una bonificación del 75% sobre el Valor Agregado de Distribución (VAD) sobre los consumo hasta los 450 kwh, con un tope de hasta 700 kwh. Es decir, si un hogar consume 701 kwh o más no accede a la Tarifa Social en ese mes.; y vuelve a recibir el beneficio al mes siguiente siempre y cuando el consumo no exceda el límite de 700 kwh. Se trata de una ayuda que alcanza a las familias de menores ingresos para que el servicio de energía eléctrica no resulte oneroso.

Con la quita de los subsidios nacionales a la energía aplicados en el año 2024, una medida que ha incrementado el monto de las facturas de este servicio tanto familias como empresas, «el beneficio de la Tarifa Social provincial representa un importante alivio para la más de 120 mil familias que pueden acceder a un servicio tan esencial como la energía», destacó Safrán.