Más de 150 estudiantes, docentes y personal de las fuerzas de seguridad fueron parte de esta iniciativa que promueve la participación activa y escucha activa.

En el marco de la Semana de la Salud Mental, el Honorable Concejo Deliberante organizó un encuentro estudiantil con disertaciones de profesionales. Bajo el lema “Cuidar la mente, construir comunidad”, el evento congregó a jóvenes y especialistas para abordar aspectos fundamentales de la vida de los adolescentes.

Participaron alrededor de 150 estudiantes, docentes y personal de las fuerzas de seguridad. Disertaron las especialistas de la Salud Mental del HCD y de la Municipalidad. Allí, los jóvenes se sumaron a las diferentes dinámicas. Se abordaron diferentes conceptos, buscando derribar mitos y estereotipos. El objetivo fue conocer los actores que intervienen en la comunidad y construir redes para moderar el trabajo, como también llegar a más personas que necesiten cuidar y cuidarse.

Durante el taller se resaltó que: “actualmente se atraviesa por el individualismo y eso genera malestar, discordia, violencia. Por ello, la idea de esta jornada fue pensar en construir comunidad cuidando la salud mental. Porque todos nos necesitamos, nadie puede vivir solo”. Los asistentes compartieron experiencias e inquietudes, abordando la salud mental como un fenómeno complejo. Y destacaron la importancia de estos espacios de encuentro que promuevan la sensibilización, la formación y la acción comunitaria.

En el evento también colaboraron la Secretaría de Estado y Prevención del Consumo Problemático, el Ministerio de Educación, el IPS y la Dirección de Salud Mental de la Vicegobernación. Además hubo stands de la Secretaria de Salud de la Municipalidad, CIMPA, IPS y el equipo de Prevención del Suicidio de la Provincia.

¿Qué es la salud mental? Se trata del bienestar emocional, psicológico y social que influye en vida cotidiana y que determina cómo se afronta distintas situaciones de la vida. Se trata del equilibrio que permite disfrutar la vida, desarrollarse laboralmente, contribuir a la comunidad positiva y productivamente.

¿Por qué es importante cuidar la salud mental?: Porque permite entablar relaciones saludables, tomar mejores decisiones, no actuar por impulso, disfrutar la vida en cada momento.