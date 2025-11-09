En una mirada al futuro inmediato, Mark Zuckerberg plantea que los celulares dejarán de ser, en unos años, el dispositivo principal de nuestra vida digital. En su opinión, un nuevo formato —las gafas de realidad aumentada (AR), potenciadas con inteligencia artificial (IA)— ocupará ese lugar.

Durante una entrevista con The Verge, Zuckerberg aseguró:

“No es que vayamos a tirar nuestros teléfonos, pero creo que… poco a poco, vamos a empezar a hacer más cosas con nuestras gafas y a dejar más nuestros teléfonos en los bolsillos».

Y añadió una visión más amplia:

«Llegará un punto en el que el teléfono inteligente estará más en el bolsillo que fuera de él. Creo que eso sucederá durante la década de 2030».

La declaración tiene un propósito claro: subir el volumen de la apuesta de Meta Platforms por el hardware de próxima generación. En el mismo evento, la compañía mostró prototipos de gafas AR bajo el nombre de código Orion, un dispositivo que mezcla visualización holográfica, procesamiento de IA y un formato ligero de gafas.

El contexto es estratégico. Meta busca trascender la era del smartphone y posicionarse como plataforma dominante en la “computación de la visión” (vision-first computing). En palabras de Zuckerberg, las gafas permitirán que “tu asistente de IA vea lo que tú ves, escuche lo que tú escuchas y hable en tu oído durante el día”.

¿Qué la hace creíble (y qué la pone en duda)?

Factores a favor:

Meta ya comercializa gafas con IA —las Ray‑Ban Meta— y trabaja en prototipos avanzados que muestran de lo que es capaz la tecnología AR.

La lógica del cambio: los smartphones llegaron a su “límite evolutivo” en diseño y usabilidad, mientras que AR+IA ofrecen un salto de paradigma (menos manos, más contexto).

Obstáculos importantes:

La producción masiva de gafas AR con buen rendimiento, precio asequible y duración de batería sigue siendo un reto técnico.

La adopción por el usuario: cambiar el “rectángulo en la mano” por gafas exige un salto social, de costumbre y de moda.

Aún según ejecutivos de Meta, el reemplazo completo no será inmediato.

¿Cuándo podría darse la transición?

Zuckerberg sugiere que durante los años 2030 los celulares dejarán de estar “por fuera” para estar más “en el bolsillo” o incluso en casa. Meta, por su parte, espera que hacia finales de la década las gafas AR con IA empiecen a protagonizar en masa.

Según Zuckerberg, los celulares no desaparecerán mañana, pero se transformarán en objetos de uso secundario. Las gafas AR + IA se perfilan como el nuevo eje: un dispositivo que acompaña todo el día, entiende lo que vemos y oímos, y actúa sin que lo saquemos del bolsillo. Si Meta y otros lo logran, la próxima década marcará el inicio de una “era post-celular”.

Fuente: El Cronista/LaptopMag, análisis crítico, 2025 /The Verge