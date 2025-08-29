El Ministerio del Agro y la Producción de Misiones informó que la Comisión Provincial del Té (COPROTÉ), reunida el 29 de agosto de 2025 en Campo Viera, definió de manera consensuada el esquema de precios y medidas de apoyo para la zafra tealera 2025/2026.

En el encuentro, encabezado por la Subsecretaría de Desarrollo y Producción Vegetal, se resolvió establecer en 95 pesos por kilo el precio garantía de brote de té, puesto en secadero, con un período de cosecha que se extenderá desde el 1 de octubre de 2025 hasta el 31 de mayo de 2026. Asimismo, se acordó que, de producirse cambios en los costos de producción o en las condiciones de exportación, la COPROTÉ volverá a reunirse para revisar y actualizar el valor.

Consenso y compromiso sectorial

La subsecretaria de Desarrollo y Producción Vegetal, Luciana Imbrogno, destacó la construcción colectiva del acuerdo:

“Es importante remarcar la responsabilidad, compromiso y participación de los distintos sectores, que luego de cuatro reuniones generales y mucho intercambio previo acordaron un precio mínimo de base. Será revisado durante toda la zafra para ajustarlo a las variables de producción y exportación. Quiero agradecer especialmente a los representantes de los productores primarios, que apostaron al consenso en un año muy difícil para el sector”.

Por su parte, el ministro del Agro y la Producción, Facundo López Sartori, subrayó la importancia de la medida:

“Este acuerdo demuestra que, incluso en un contexto complejo, es posible construir consensos que protejan a los productores y fortalezcan a toda la cadena tealera. El precio base es una garantía de previsibilidad, pero también un punto de partida para seguir acompañando con medidas que aseguren sostenibilidad y futuro para la producción de Misiones”.

Beneficios complementarios para la cadena tealera

Además del precio concertado, el Gobierno provincial dispuso un paquete de medidas de apoyo destinado a productores e industriales:

Bonificación del 20% en la tarifa eléctrica de los secaderos de té durante seis meses (noviembre 2025 – abril 2026).

Descuento de cheques diferidos de entre 30 y 90 días con tasa bonificada al 100%.

Línea de prefinanciación de exportaciones con créditos de hasta USD 200.000 a una tasa fija del 2,5% anual, a través del Consejo Federal de Inversiones (CFI).

Se aclaró que la industria que no cumpla con el precio de garantía fijado no podrá acceder a estos beneficios, garantizando que las herramientas de apoyo estén vinculadas al cumplimiento de los acuerdos alcanzados en el marco de la COPROTÉ.

Próximos pasos

En la reunión también se resolvió convocar a un nuevo encuentro para la primera semana de octubre, con el objetivo de definir el precio garantía del té elaborado no tipificado, completando así el esquema de referencia para toda la cadena productiva.

Una producción estratégica para Misiones

El té es una de las economías regionales más representativas de Misiones, con fuerte presencia de pequeños y medianos productores y cooperativas. La provincia concentra casi la totalidad de la producción tealera del país y exporta a mercados de América del Norte, Europa y Asia.

Con este acuerdo, el Gobierno provincial reafirma su compromiso de:

Asegurar previsibilidad para el inicio de la zafra.

Fortalecer la competitividad internacional del té misionero.

Garantizar políticas públicas adaptadas a cada eslabón de la cadena productiva.