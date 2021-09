Con la presencia del Vicegobernador Carlos Arce, la Directora General del Sistema Provincial de Teleducación y Desarrollo (Sipted), Antonella Coletti, funcionarios, diputadas y concejales se realizó este viernes el primero de doce actos de egresados previstos para antes de fin de año. En esta oportunidad 113 estudiantes de Posadas recibieron su diploma en el auditorio del Instituto Montoya.

Las actividades, por protocolo, se dividieron en dos grupos, uno que tuvo su celebración a las 16:00 y otro a las 19:00. En esta ocasión, se entregaron Becas completas otorgadas por el Instituto Privado de Alta Capacitación (IPAC), al mejor promedio de Misiones en el marco del convenio entre ambas instituciones.

También se entregaron reconocimientos a los asistentes educativos que cumplen el rol de guiar y acompañar a los estudiantes para que puedan concretar sus sueños de terminar sus estudios primarios y secundarios.

La modalidad del Sipted permite que todos aquellos que por alguna razón no lograron terminar sus estudios primarios y/o secundarios puedan hacerlo en sus tiempos, desde sus casas y los asistentes educativos que acompañan el proceso. Durante este tiempo, los egresados de esta promoción vivieron una situación aún más particular ya que debieron atravesar sus estudios en medio del aislamiento por la pandemia.

«Siempre fue mi sueño que dejé postergado en 1975 para ayudar a mis padres. Después me casé y me dediqué por completo a mis hijos. Cuando ellos se recibieron consideré que era mi momento, con mi esposo ya jubilado. Di el paso más importante el 13 de mayo de 2019 cuando Fernando Meza (concejal) publicó en su Facebook que se abrían las inscripciones para terminar los estudios. Le escribí y a los 15 minutos me llamaron. Ese año comencé a cumplir mi sueño. Después llegó la pandemia y fue muy difícil para mí. Pero lo logré. Gracias al Sipted, a todo su equipo y a Fernando por abrirme las puertas a mi gran sueño», expresó la egresada María Esther Valenzuela de 60 años, la primera oradora en el acto y quien dejó el ambiente cargado de emociones que hicieron derramar más de una lágrima al auditorio presente.

El vicegobernador Carlos Arce valoró a todos los que luchan por la educación. «El Sipted recorre toda la provincia buscando a gente del interior profundo para que tengan la posibilidad que están teniendo hoy estos egresados», destacó y aseguró que «ese trabajo es parte de la búsqueda de la equidad que es el sello de la educación misionera».

Asimismo, consideró aún más destacable que hayan terminado sus estudios en un contexto de pandemia y aseguró que esto es un comienzo de nuevas etapas. Recordó las herramientas que brinda el Estado misionero para seguir estudiando e instó a todos a continuar.







Por su parte, la directora general del Sipted destacó el compromiso de los estudiantes y los felicitó por ir tras una gran herramienta, fundamental para el crecimiento y desarrollo personal. «Siempre vamos a estar como institución brindando herramientas para que puedan cumplir sus metas», expresó.

En la misma línea la diputada provincial Yamila Ruiz, recordó que antes de ser legisladora fue parte del Sipted. «Nosotros con este humilde acto le damos las herramientas necesarias para que puedan seguir formándose y lograr ese futuro que sueñan», enfatizó.

Del acto participaron también la presidenta del Parque del Conocimiento, Claudia Gauto; la subsecretaria de Educación, Rosana Linares; las diputadas provincial Rosana Franco y Natalia Rodríguez; el concejal posadeño, Fernando Meza; entre otras autoridades.