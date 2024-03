Soledad Varela es Licenciada en Recursos Humanos, integrante de diferentes organizaciones sociales locales, nacionales e internacionales (Asociación Civil Defender la Vida, Rotary Internacional, Cruz Roja Argentina, Fundación SÍ, Red Alimendar) donde trabaja en distintas áreas, programas y proyectos relacionados a la inclusión de personas con discapacidad.

Hace aproximadamente 10 años acompaña y asesora de manera particular a familias, empresas, instituciones y organizaciones sociales en diferentes procesos de personas con discapacidad. Este 8 de marzo recibió un reconocimiento por su labor en la Cámara de Representantes de Misiones.

En una charla con ENFOQUE Misiones, reflexionó sobre cómo estamos a nivel social en materia de inclusión. «El trabajo que llevo adelante es justamente romper con ciertos mitos, paradigmas, que acompañan a las personas con discapacidad y que se nos pueda ver desde lo que podemos hacer y los espacios que podemos conquistar», indicó.

Al reflexionar cómo está Misiones en materia de inclusión, consideró que la provincia ha logrado avanzar mucho con leyes como la de lengua de señas, que se promulgó mucho antes que Nación y políticas públicas dirigidas a una inclusión real.

El trabajo de Soledad es amplio y abarcativo, sin embargo actualmente se propuso hacer foco en la inclusión escolar de niños/as «a quienes muchas veces le resulta difícil incorporarse al sistema escolar, por la cantidad de barreras que aún existen», señaló.

«Siempre hago mucho hincapié en que las personas que integran la sociedad tienen la posibilidad de colaborar con las personas con discapacidad, no importa el lugar que ocupen, en el día a día, en pequeñas acciones», manifestó.

Observó que «aún cuesta mucho que la sociedad pueda hacer ese trabajo diario para lograr ese cambio cultural». Al respecto, indicó que ello implica llevar la temática a la mesa, a la escuela, a los clubes, al momento de compartir en cualquier ámbito y «entender que si nos sacamos dudas vamos a lograr un cambio cultural y las personas con discapacidad vamos a estar realmente incluidas en una sociedad que también nos corresponde».

Para Soledad «hace meses se puso sobre la mesa la crueldad que existe a nivel social para abordar temáticas como la discapacidad. Lamentablemente hoy tenemos un Presidente de la Nación (Javier Milei) que tal vez no es consciente de lo que implica emitir determinados mensajes sobre el tema», reflexionó. En el mismo sentido señaló que hace muchos años se toma a la discapacidad como objeto de burla, de bullying.

«Ahora el Presidente de la Nación, ante una foto editada de una persona con rasgos de síndrome de down tuvo la idea de laikearla creyendo que no iba a generar impacto y se olvida que es el mayor gerente a nivel nacional, y hay muchas personas con discapacidad que seguramente también lo votaron y ver ese tipo actitudes no construye para una sociedad inclusiva que pretendemos realmente lograr», observó.

Más sobre el expertise de Soledad

En el año 2010 cursó la Especialización en Derechos de las Personas con Discapacidad y en el 2012 se especializó en Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad en Consultora de Recursos Humanos «Potenciate».

En el 2014 realizó la Capacitación en Inclusión Social dictada en el Ministerio de Trabajo, Empleo y de la Seguridad Social de la Nación.

Realizó una Especialización en Discapacidad, Género y Diversidad organizada por el Ministerio de Genero, Mujeres y Diversidad de la Nación en el año 2016. Y se perfeccionó en Educación Inclusiva con Perspectiva de Discapacidad en el año 2017.