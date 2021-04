La Justicia federal aceptó hoy como querellante al Estado en la causa en la que se investiga si hubo delito en el acuerdo que el anterior gobierno de Mauricio Macri firmó con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La decisión fue tomada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 5, que resolvió aceptar la solicitud de la Procuración del Tesoro, para que se tenga al Estado Nacional como parte querellante en la Causa Nº 3561/2019.

En ese expediente judicial se investiga si existieron los delitos de «violación de deberes de funcionario público, abuso de autoridad, malversación de fondos públicos, administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública», ante el megacrédito solicitado al FMI por US$ 44.500 millones.

El Gobierno informó que en la Cédula de Notificación emitida por el tribunal «se dejó constancia que respecto a la solicitud efectuada se tenga al Estado Nacional -representado por la Procuración del Tesoro de la Nación- en calidad de querellante» en la causa caratulada «Macri, Mauricio y otros s/defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública».

La Procuración del Tesoro, cumpliendo con el Decreto N° 239 del 8 de abril pasado, presentó ante ese juzgado el pedido de que se tenga al Estado Nacional como parte querellante en la causa.

La causa involucra también a ex funcionarios del gobierno de Macri como sus ex ministros de Economía Nicolás Dujovne y Luis Caputo, y los ex presidentes del Banco Central Federico Sturzenegger y Guido Sandleris.

La denuncia ante la justicia había sido presentada por el titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Félix Crous, sosteniendo que a través de la violación de una serie de normas el gobierno de Macri había contraído una millonaria deuda con el FMI cuyo monto era idéntico al de la cifra de dólares que se habría fugado en el mismo período de tiempo.

Fuente: Noticias Argentinas