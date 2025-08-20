El desarrollo productivo de Misiones tiene un aliado estratégico: el Fondo de Crédito de Misiones (FCM), que en los últimos años se consolidó como una de las herramientas más sólidas y efectivas para acompañar a emprendedores y empresas de la provincia. Sus resultados hablan por sí solos: el 99% de los proyectos que acceden a sus líneas de financiamiento siguen en pie y crecen, demostrando la efectividad del acompañamiento financiero y técnico.

En diálogo con ENFOQUE Misiones, el presidente del organismo, Germán Simes, compartió detalles sobre el funcionamiento del Fondo de Crédito de Misiones, los desafíos actuales y la puesta en marcha del Fondo de Garantía Misiones (FOGAMI), una nueva herramienta que promete ampliar aún más las oportunidades de financiamiento.

Un crédito accesible, con impacto real

Cada mes ingresan al Fondo de Crédito unas 120 carpetas, de las cuales entre 35 y 40 logran concretarse en créditos efectivos. Las tasas fijas —al 21% anual y con plazos de gracia— se transforman en un alivio tangible en medio de un escenario económico complejo.

Los montos varían entre 5 y 20 millones de pesos. Van destinados principalmente a capital fijo (70% del total de las solicitudes), le siguen capital de trabajo y, más recientemente, recurren a una línea para posgrados que financia hasta 6 millones de pesos. También se sumó el recrédito, pensado para quienes ya cumplieron con su primer préstamo y desean volver a invertir.

Del 9% al 5,6%: un desafío con la morosidad

El organismo también enfrentó el reto de la morosidad. En 2023 el índice superaba el 9%, pero gracias a un trabajo intenso de recuperación y acompañamiento se logró reducirlo al 4%. Este año, en un contexto económico difícil, el índice volvió a ubicarse en torno al 5,6%, sobre todo en los créditos de hasta 10 millones de pesos.

«En 2024 recuperamos fondos importantes y los volvimos a volcar a créditos, porque esa es nuestra misión: que el dinero vuelva al circuito productivo», subrayó Simes.

FOGAMI: la garantía que abre puertas

La gran novedad es el Fondo de Garantía Misiones (FOGAMI), lanzado recientemente para respaldar a emprendedores y pymes con avales crediticios y documentarios, además de brindar asistencia técnica especializada.

La herramienta ya está en movimiento: esta semana saldrán los primeros avales para dos empresas misioneras, y se estima que cada mes podrían aprobarse alrededor de diez avales. Con un tope de hasta 50 millones de pesos por crédito, el FOGAMI se convierte en un puente clave entre las empresas y el sistema financiero.

Es importante destacar que el FOGAMI no otorga créditos directamente, sino que garantiza operaciones con bancos y con las líneas del Consejo Federal de Inversiones (CFI), que cuentan con tasas accesibles.

No es un subsidio, es un compromiso

Simes fue claro: tanto en el Fondo de Crédito como en el FOGAMI, los préstamos son créditos con tasas subsidiadas por el Estado, pero con la responsabilidad de cumplimiento.

«Siempre decimos que no es un subsidio. Si alguien no paga, debemos ejecutar la garantía. El crédito es un compromiso que hay que honrar, porque detrás hay recursos que deben seguir circulando para que más emprendedores accedan», señaló.

Más que créditos: un acompañamiento integral

El Fondo de Crédito no solo financia: acompaña, capacita y fortalece. Todos los miércoles y jueves, el equipo visita empresas, dicta talleres presenciales y cursos online en los que participan más de 300 emprendedores. Desde marketing digital hasta gestión comercial, el objetivo es que cada proyecto tenga herramientas para crecer y sostenerse en el tiempo.

«El 99% de los que se acercan al Fondo continúan activos. Ese es nuestro mayor orgullo», destacó Simes.

Una inversión estratégica del Estado

El presupuesto anual del organismo ronda los 3.000 millones de pesos, destinados a subsidiar tasas y garantizar créditos. Cada peso recuperado vuelve a invertirse: en el primer año, por ejemplo, se recuperaron 78 millones que fueron reinvertidos íntegramente en nuevos préstamos. De esta manera, el Fondo de Crédito y el FOGAMI se posicionan como dos pilares fundamentales para el desarrollo económico de Misiones, brindando no solo financiamiento, sino también confianza y acompañamiento a quienes apuestan por producir, generar empleo y crecer.

Unite a nuestra comunidad