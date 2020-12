‘9 Vidas 1 Propósito’ es un libro con historias reales. Los protagonistas: ocho mujeres y un hombre de nuestra provincia a quienes la vida les mostró en carne propia lo insignificante que podemos sentirnos y a su vez la fortaleza y la valentía que podemos sacar para superar lo que sea que se nos presente. “Quise dar un mensaje de esperanza, de aliento”, dijo la autora del libro, la doctora Laura Ruíz Díaz quien en su carrera profesional acompañó a cientos de mujeres que lograron superar esta enfermedad (cáncer) cuyo nombre ya provoca aversión.

El libro fue presentado el jueves 26 de noviembre y estuvieron presentes algunas de las protagonistas cuyas historias están plasmadas en primera persona en las más de 100 páginas que muestra con hechos reales y concretos que “se puede”.

Laura Ruíz Díaz es médica mastóloga y trabaja con pacientes con afecciones mamarias, muchas con cáncer y otras no. “Con las que tienen cáncer, mi función es operarlas”, contó.

La palabra cáncer de por si es difícil de asimilar para la persona que recibe este diagnóstico o la misma familia y el entorno. “El tratamiento de la enfermedad implica un largo camino, y muchas veces, obviamente da miedo. La palabra cáncer es muy fuerte y va asociado a la idea de muerte”, señaló la doctora sobre las situaciones con las que se encuentra en un primer momento la paciente y la familia.

“Mi objetivo siempre fue hacer entender a las pacientes con cáncer que esto no es una condena, que se puede salir adelante”, afirmó en una entrevista con ENFOQUE al contar las razones que la llevó a reflejar en un libro historias de quienes en situaciones, incluso adversas o complejas, pudieron superar la enfermedad.

“Para el libro busqué casos emblemáticos específicos, pacientes que mostraron mucha fuerza y se llevaron todo por delante, incluso el cáncer”, refirió y agregó que entre las historias aparece la de un hombre, “eso ya es una rareza y la forma que lo llevó fue destacable… Otra es una paciente que embarazada le detectaron cáncer y embarazada la operé”, detalló sobre algunas de las historias que se encontrarán en el libro.

La especialista aseguró que al momento de que las pacientes deben escuchar su diagnóstico, si bien todos aceptan, muchas entran en shock y no escuchan. “Por ello siempre recomiendo que estén acompañados por un familiar o amigo”. No obstante, hay pacientes que desde un principio tienen otra actitud. “Eso trataba de contagiar, la actitud que veía en unas y no en otras”, relató la médica y confesó que siempre buscó la manera de llegar a más personas que estuvieran con diagnósticos fuertes, no solamente el cáncer. “Me pareció que la mejor forma sería que la persona que está pasando por lo mismo y que lo superó, cuente cómo salió, cómo lo vivió y que si salió adelante el otro también puede hacerlo. Se puede, no es una condena”. Indicó que en un estadío temprano, el 90% de los pacientes se curan. “La clave es realizarnos los controles médicos anuales y autocontroles”, remarcó.

Al momento de sobrellevar la enfermedad, la oncóloga consideró que es fundamental la adherencia del paciente, la familia, el entorno, los amigos. “Una paciente acompañada se adhiere mucho más al tratamiento, es fundamental”.

“Con el libro quiero dar un mensaje de esperanza, de lucha, de fuerza y que tengan la energía para salir adelante. Sé que es fuerte recibir el diagnóstico, pero después de llorar lo mejor es ir para adelante. La única forma de superar un problema es afrontarlo”, motivó la doctora.

El libro fue publicado por la editorial Almaluz de Buenos Aires, se puede comprar en la librería Tras Los Pasos en Posadas.

Quienes quieran adquirir el libro lo pueden hacer comunicándose a través de las redes sociales de la doctora:

Facebook: lauraruizdiazespecialistamastogia