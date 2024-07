El gobernador Hugo Passalacqua participó este sábado en el acto conmemorativo por el 30° aniversario del atentado a la AMIA. La ceremonia se realizó en la Plaza 9 de Julio y fue organizada por la Comunidad Israelita de Misiones. En el acto, todos los presentes y organizadores tenían una foto en mano y leyeron los nombres de cada una de las 85 víctimas que fallecieron en el atentado.

La ceremonia fue un espacio de reflexión y recuerdo, donde se renovó el compromiso de la comunidad y las autoridades con la justicia y la memoria.

En la ocasión, como representante de la Comunidad Israelita de Misiones, Bruno Bladilo, comentó que «hoy nos reunimos para recordar y reflexionar sobre un evento que marcó profundamente la historia de nuestro país, el atentado a la AMIA, hace ya 30 años. Un acto de terrorismo que no solo cobró vidas inocentes, sino que dejó una cicatriz imborrable en el corazón de todos los argentinos. Recordar este trágico suceso es más que honrar a las víctimas y a sus familias, es un llamado a la memoria colectiva, a no olvidar los errores del pasado para construir un futuro más justo y seguro para todos. Nos enfrentamos a una realidad dolorosa, aún no se ha alcanzado justicia por este crimen atroz. Es nuestro deber exigir verdad y justicia, no solo como acto de reparación hacia las víctimas, sino como garantía de que estos crímenes no queden impunes».

A días de cumplirse 30 años del atentado a la AMIA, recordamos con profundo dolor a las víctimas de ese trágico día que marcó nuestra historia. Renovamos nuestro compromiso con sus familias y con todos los argentinos, manteniendo vivo el reclamo de memoria, verdad y justicia. pic.twitter.com/vqyqzmBEha — Hugo Passalacqua (@passalacquaok) July 13, 2024

«En estos 30 años, la comunidad internacional ha sido testigo de la resiliencia del pueblo argentino que ha perseverado a pesar del dolor y la injusticia. Es un testimonio de la fuerza del espíritu humano frente a la adversidad más terrible. Sin embargo, no podemos permitir que esta fortaleza se confunda con la resignación. Debemos seguir exigiendo que se esclarezcan los hechos, que se identifiquen y juzguen a los responsables sin importar cuánto tiempo haya pasado. Este aniversario también nos recuerda la importancia de la solidaridad y la unidad en tiempos difíciles. Nos convoca a fortalecer los lazos de paz y convivencia entre todos los ciudadanos, sin distinción de origen, religión o ideología», añadió.

Por último, señaló que solo juntos se puede construir un futuro sin odio ni intolerancia. Remarcó que este día debe inspirar a luchar por un mundo más justo y seguro, donde todos vivan en paz y libertad, ya que la memoria de las víctimas del atentado a la AMIA debe impulsar la búsqueda constante de justicia y verdad como valores irrenunciables.

Un espacio para el recuerdo y el reclamo de justicia

En la conmemoración, también integrantes de la comunidad dieron su testimonio de cómo recuerdan aquel día. Entre ellos, el presidente de la Comunidad Israelita de Misiones, Marcos Alfici, resaltó: «Este espacio es para decir y para contar la experiencia de qué nos pasó a cada uno por las distintas generaciones».

Asimismo, enfatizó «duele la AMIA porque nos obliga a convivir con el horror, duele porque el crimen sigue impune y duele más porque puso al desnudo complicidades que nos meten miedos. La AMIA era un edificio donde no había armas ni hombres armados, fue un blanco fácil. Duele más porque era un lugar de gente común, maestros, músicos, gente que buscaban empleos, jóvenes, profesores, trabajadores sociales, hombres indefensos. Duele más porque no era precisamente un objetivo militar, era un espacio de gente inocente. 30 años después, el proceso judicial está agotado».

«Esa denuncia debe anunciar la necesidad de que las instituciones sean más transparentes y más justas. Una justicia que abandone la triste costumbre de llegar tarde y a veces torpemente. La ausencia de esos 85 ciudadanos debe ser entendida como anuncio de la necesidad de un poder político que tenga clara voluntad política de esclarecer la verdad y que no ampare ni negocie con los terroristas», puntualizó Alfici.

Mientras tanto, la joven Iael Saidel relató que «para mí, el 18 de julio de 1994 es un recuerdo colectivo, comunitario, familiar. Es casi como haberlo vivido. Esta memoria me la transmitieron desde que soy muy pequeña, en mi familia, en la escuela hebrea, con mis amigos y hoy por mí. Porque el dolor de los familiares es mi dolor. Porque la justicia es mi lucha por la justicia. Porque no es solo un atentado contra mi comunidad judía, es un atentado contra mi país argentino. Por eso, para los que vivieron, para los que nacimos después, no dejemos de recordar lo que sucedió el 18 de julio de 1994. No olvidemos a las 85 personas asesinadas ese día. Porque si no tenemos justicia, la vida no puede cicatrizar».

En el acto estuvieron presentes el intendente de la ciudad de Posadas, Leonardo Stelatto; los senadores nacionales Carlos Arce y Sonia Rojas Decut; la subsecretaria de Culto, Rosanna Barrios; la presidenta del Parque del Conocimiento, Claudia Gauto, junto a otras autoridades provinciales y municipales, y representantes de las fuerzas de seguridad.

Memoria y justicia

En detalle, este evento recordó a las personas que perdieron la vida en el atentado del 18 de julio de 1994, cuando un coche bomba estalló en la sede de la AMIA y dejó más de 300 heridos. Este trágico suceso es uno de los actos terroristas más devastadores de la historia argentina y sigue marcando profundamente a la sociedad. Por eso, durante la ceremonia, se instó a mantener viva la memoria de las víctimas y a continuar exigiendo justicia para que el caso AMIA se esclarezca.

Vale resaltar que recientemente se presentó un proyecto de ley por parte del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y la titular de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. Este proyecto busca instaurar el juicio en ausencia para los crímenes del Estatuto de Roma, permitiendo así juzgar a los responsables del atentado que aún se encuentran prófugos.