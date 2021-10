«(..) no es sino la insensibilidad que ha permitido Dios, por los pecados de España, en los más de nosotros, sin el juicio secreto divino que ha reservado para sí o para la otra vida, el castigo total de los pecados tan inhumanamente cometidos en las gentes de estas Indias«.

Bartolomé de las Casas. Historia de las Indias, Tomo III

En el año 2010 el Poder Ejecutivo Nacional envió al Congreso un proyecto de ley para modificar el nombre de Día de la Raza por Día del Respeto a la Diversidad Cultural Americana. El uso del término «raza» fue descartado por razones científicas, políticas y culturales.

La discriminación racial residía en asociar determinadas características físicas a determinadas características culturales. Para hablar de diversidad cultural, primero deberíamos tener en cuenta que en ese título hay más que un origen en determinada geografía: hay costumbres, hay historias que han sido contadas intencionadamente, hay minorías que aún siguen siéndolo, hay una “inclusión” que parece que siempre queda más amplia en el concepto que en la práctica.

También hay historias que ya no pueden sostenerse sin que la herida del revisionismo hinque su aguijón. Por ejemplo: la imagen de Cristóbal Colón llegando a América y dialogando casi amistosamente con los nativos solo se sostiene desde una ilustración de manual de antaño. El respeto a la diversidad, al otro, no fue para nada tenido en cuenta por los europeos que encarnaban la “civilización y el progreso” que desde su mirada, no podía ser interrumpida por unos salvajes sin alma ni religión que adoraban más a la Tierra que al hombre blanco. No hubo respeto a ninguna diversidad, hubo saqueo, genocidio, explotación, expropiación y sobre todo, la construcción de un relato de “descubrimiento” el cual solo fue tal para los ojos mercantilistas del capitalismo del viejo continente.

Tanto nos han inculcado una historia edulcorada de la realidad, que ignoramos por ejemplo que Colón se fue de esta tierra pensando hasta el último día de su vida que había llegado al Este de Asia, es por eso que nuestro continente toma el nombre de Vespucio (un navegante florentino que navego por 16 meses en el hemisferio sur y dimensionó y expresó que éste era un continente aparte). Si bien Américo tenía una mirada más científica que Cristóbal, no se perdió posibilidad de llenar algunos barcos con esclavos indígenas.

El cronista contemporáneo a Colón, Bartolomé de las Casas en su Historia de las Indias, Tomo III dice : «…pero los robos y matanzas y cautiverios y escándalos que había hecho a tantos señores y reyes y particulares personas de los indios, no hubo memoria en la residencia, ni hombre particular, ni fiscal del rey que de ello le acusase, porque matar ni robar indios nunca se tuvo en estas Indias por crimen».

Y vayamos un poco más a nuestras tierras y a nuestra responsabilidad más próxima. En el siglo XIX se produjeron varios hechos que denuncian como tampoco la otredad caló hondo en nosotros como argentinos: la campaña del desierto, la Guerra con el Paraguay, la “consolidación del Estado” en búsqueda de una blanca población que exterminó a los afro descendientes y abrió las puertas a la migración europeizante.

Dejemos por un momento la historia y reflexionemos: la diversidad cultural nos caracteriza mucho más como seres humanos que la gran mayoría de sellos propios que delimitamos para no compartir con los demás, en la riqueza de la diversidad humana está la posibilidad de aprender, crecer, crear valores nuevos o resignificar otros. Entre paréntesis: ¿será que en nuestros tiempos avanzamos en el respeto a esta diversidad de otredad? ¿La tecnología nos “iguala”?. El filósofo surcoreano Han dice: Los tiempos en los que existía el otro se han ido. El otro como misterio, el otro como seducción, el otro como eros, el otro como deseo, el otro como infierno, el otro como dolor va desapareciendo. Hoy, la negatividad del otro deja paso a la positividad de lo igual. La proliferación de lo igual es lo que constituye las alteraciones patológicas de las que está aquejado el cuerpo social. (Han, la expulsión de lo distinto). Dejo la puerta abierta para pensarlo desde allí.

El Otro pone en jaque mi mismidad, pero también la hace mirarse a sí misma. No seamos tolerantes, tolerar es sufrir al otro, aguantarlo porque lo sigo teniendo en frente, pero desde mis categorías. Seamos hospitalarios, dejemos entrar al otro con toda su diferencia y construyamos un dialogo donde ambos moldeamos un lenguaje que por fin sea inclusivo y respetuoso.

Escribe Emilio Salvador, Profesor de Filosofía