Un grupo de vecinos que vive en el complejo Itaembé Guazú de la ciudad de Posadas, tomó la iniciativa y se organizó para llevar adelante y promover las tareas de desmalezamiento, limpieza, descacharrización en sus terrenos y alrededores.

Se trata de aproximadamente 20 familias adjudicatarias de viviendas del Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (IProDHa) pertenecientes al Sector I y II, Cruz del Sur y de las 508 Viviendas, que resolvieron unirse voluntariamente y, el sábado 14 de marzo, trabajaron mancomunadamente, ya para el mediodía, en los espacios por donde pasaron se notaba una impecable higiene, acorde a lo recomendado en las campañas para prevenir la proliferación del vector del dengue.

Beatriz Oliveira, madre de seis hijos, hace un año y medio se mudó a la vivienda que le fuera adjudicada en Itaembé Guazú. Durante el 2016 transitó la enfermedad al ser picada por el mosquito Aedes Aegypti. Movilizada por lo vivido y la situación epidemiológica actual, motivó la idea, que terminó con la sumatoria de familias vecinas, a la vez que empezó a despertar en otros sectores de Itaembé Guazú el espíritu de imitar la actividad.

Oliveira comentó que “nos dimos cuenta que el gobierno solo no puede, tenemos que juntarnos todos, hacer causa común, esto nos toca a todos. Yo hace cuatro años tuve dengue y no quiero que a nadie le pase lo que me tocó vivir. Empezamos a hablar entre varios y enseguida se empezaron a agregar gente, y hoy siguen uniéndose desde otros barrios de Itaembé Guazú. Nos arremangamos, y el sábado por la tarde mientras unos cortaban el pasto, otros juntaban cacharros, basuras y otros explicaban el día a día en las conductas preventivas tanto en las casas como en la calle”.

“Nos alegró la aceptación y el espíritu de los vecinos, empezamos unos pocos y se fueron sumando; y ahora continuamos, cada vez somos más. La idea es continuar, cuidarnos entre nosotros. Para las tareas del fin de semana nos ayudó la delegación municipal, nos prestó escobillones, rastrillos y bolsas de residuos”, narró la mujer.

Adelantó que están viendo la posibilidad de fumigar también, a partir de que un vecino cuenta con el equipamiento necesario.