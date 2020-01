Hace dos meses que incursionó en este juego del IPLyC SE, por simple curiosidad. Y, el sábado, durante el Sorteo N° 1121, la suerte golpeó a su puerta, y le entregó la suma de 6.758.582 pesos. “Es la felicidad total”, manifestó, sin poder caer en la cuenta de lo que significa tener esa cifra entre sus manos.

Confió que para el sorteo nocturno del sábado “cambié los números que venía siguiendo habitualmente. A todos les resté uno. Se me ocurrió sobre la marcha y mandé los números por mensaje de WhatsApp a última hora y la vendedora me respondió a las 19.50, diciendo que ya había hecho la boleta. Por la noche salimos a cenar, pero al momento del sorteo no pude revisar porque no tenía el ticket. El domingo temprano ingresé a loteriademisiones.com.ar, revisé una y otra vez, y me largué a llorar de la emoción. Es que el sueño de la casa propia está latente desde hace mucho tiempo”, aclaró.

La vendedora “me envió un mensaje diciendo, parece que ganaste, me trajo el ticket, y volvimos a corroborar, como para que no queden dudas. Entonces le avisé a mi esposo que todavía estaba durmiendo. Y fue la felicidad total porque incluso planificábamos ir de vacaciones, pero no nos alcanzaba”. El pozo estimado para el sorteo de esta siesta es de 2.270.000 pesos.